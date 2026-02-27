Atletica, Fabbri vittorioso nel peso dei campionati assoluti indoor di Ancona
© Getty Images
Leonardo Fabbri vince come da scontato pronostico l'ennesimo titolo italiano nel getto del peso, in occasione dell'anteprima dei campionati assoluti indoor che si svolgeranno domani e domenica al PalaCasali di Ancona, con la stessa misura di 21.80 realizzata due giorni fa nel meeting Hvězdy v Nehvizdech della Repubblica Ceca, mentre ai posti d'onore sul podio si piazzano l'italo statunitense Nick Ponzio secondo con 20.61, e Riccardo Ferrara terzo con 19,39.