Atletica, Fabbri vittorioso nel peso dei campionati assoluti indoor di Ancona

27 Feb 2026 - 18:48
© Getty Images

© Getty Images

Leonardo Fabbri vince come da scontato pronostico l'ennesimo titolo italiano nel getto del peso, in occasione dell'anteprima dei campionati assoluti indoor che si svolgeranno domani e domenica al PalaCasali di Ancona, con la stessa misura di 21.80 realizzata due giorni fa nel meeting Hvězdy v Nehvizdech della Repubblica Ceca, mentre ai posti d'onore sul podio si piazzano l'italo statunitense Nick Ponzio secondo con 20.61, e Riccardo Ferrara terzo con 19,39.

fabbri
leonardo fabbri
getto del peso
assoluti ancona

