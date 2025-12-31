Prima accensione per la power unit Honda di Aston Martin

Prima accensione per la power unit Honda che nel Mondiale 2026 al via domenica 8 marzo in Australia equipaggerà le Aston Martin (presumibilmente siglate AMR26) di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il team inglese di stanza a Silverstone - che nel Mondiale Costruttori 2025 non è andato al di là di un deludente settimo posto) ha condiviso via social lo storico momento: un passo fondamentale nella road to Melbourne del team che ha lasciato la Mercedes per legarsi alla Honda che fa il suo rientro nel Mondiale e che ha per nuovo Team Principal nientemeno che Adrian Newey (che un mese fa ha preso il posto di Andy Cowell) ed è sulle tracce di Gianpiero Lambiase, l'ingegnere di macchina di Max Verstappen alla Red Bull.