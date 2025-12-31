Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Prima accensione per la power unit Honda di Aston Martin

Il team inglese punta al salto di qualità dopo l'anonimo settimo posto Costruttori del 2025

di Stefano Gatti
31 Dic 2025 - 14:42
© Getty Images

© Getty Images

Prima accensione per la power unit Honda che nel Mondiale 2026 al via domenica 8 marzo in Australia equipaggerà le Aston Martin (presumibilmente siglate AMR26) di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il team inglese di stanza a Silverstone - che nel Mondiale Costruttori 2025 non è andato al di là di un deludente settimo posto) ha condiviso via social lo storico momento: un passo fondamentale nella road to Melbourne del team che ha lasciato la Mercedes per legarsi alla Honda che fa il suo rientro nel Mondiale e che ha per nuovo Team Principal nientemeno che Adrian Newey (che un mese fa ha preso il posto di Andy Cowell) ed è sulle tracce di Gianpiero Lambiase, l'ingegnere di macchina di Max Verstappen alla Red Bull.  

formula 1
aston martin
honda
prima

Ultimi video

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

I più visti di Formula 1

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Schumacher dodici anni dopo: "Michael è diverso, ma è qui"

F.1 La top ten di Team Principal e piloti: rivincita Verstappen, Antonelli snobbato!

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Il 2026 del "circus" è alle porte, con nuove regole anche per le livree

Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:01
Samp, è fatta per Esposito e Begic
16:41
Norris snobbato da Re Carlo, fuori dalla New Year Honours List
16:34
Real Madrid: infortunio al ginocchio, Mbappè fuori tre settimane
16:31
F1: aerodinamica e motori, come cambiano le monoposto nel 2026
16:16
Bologna, occhi su Freytes del Fluminense