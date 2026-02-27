L'INFORTUNIO

Valentin Carboni, grave infortunio al ginocchio: addio al Mondiale e futuro Inter in bilico

Brutte notizie per il classe 2005, andato a giocare al Racing di Avellaneda, che riporta lo stesso infortunio patito già nel 2024

27 Feb 2026 - 18:53
videovideo

Era tornato in patria per trovare continuità, fiducia e, magari, la nazionale. Ma l'esperienza di Valentin Carboni al Racing Avellaneda potrebbe essere terminata dopo appena 200 minuti in campo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nacion, il trequartista argentino avrebbe riportato un grave infortunio al ginocchio durante l'allenamento odierno. Secondo le prime diagnosi ci sarebbe l'interessamento del legamento crociato. Un infortunio grave, che di fatto azzererebbe le possibilità di Carboni di ricevere la chiamata dell'albiceleste in vista del prossimo Mondiale. Una brutta botta per il ragazzo, che già nell'ottobre del 2024 aveva sofferto lo stesso infortunio allo stesso ginocchio, il sinistro, durante un ritiro con la nazionale. In quel periodo, l'Inter lo aveva ceduto in prestito all'Olympique Marsiglia e le sue ottime prestazioni avevano spinto Scaloni a dargli una possibilità con la nazionale maggiore. 

La ricaduta è un guaio anche per l'Inter, che tanto puntava sul classe 2005. Dopo un buon Mondiale per Club (con tanto di gol) i nerazzurri avevano mandato Carboni al Genoa per giocare con continuità in Serie A. Qualcosa però è andato storto e a gennaio, dopo non aver quasi mai giocato, il ragazzo e i nerazzurri hanno deciso di interrompere il prestito per trovare una squadra che potesse garantirgli più minuti in campo. Ed ecco che così si è presentata l'occasione Racing, con Milito primo sponsor del ragazzo. Il prestito annuale, a titolo gratuito e senza diritto di riscatto, includeva anche una clausola che prevedeva che il Racing avrebbe ricevuto 200.000 dollari per ogni quattro partite consecutive giocate da Carboni.

inter
valentin carboni
infortunio
rottura crociato
racing avellaneda

