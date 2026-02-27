Valentin Carboni, grave infortunio al ginocchio: addio al Mondiale e futuro Inter in bilico

La ricaduta è un guaio anche per l'Inter, che tanto puntava sul classe 2005. Dopo un buon Mondiale per Club (con tanto di gol) i nerazzurri avevano mandato Carboni al Genoa per giocare con continuità in Serie A. Qualcosa però è andato storto e a gennaio, dopo non aver quasi mai giocato, il ragazzo e i nerazzurri hanno deciso di interrompere il prestito per trovare una squadra che potesse garantirgli più minuti in campo. Ed ecco che così si è presentata l'occasione Racing, con Milito primo sponsor del ragazzo. Il prestito annuale, a titolo gratuito e senza diritto di riscatto, includeva anche una clausola che prevedeva che il Racing avrebbe ricevuto 200.000 dollari per ogni quattro partite consecutive giocate da Carboni.