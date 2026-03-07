Prima Antonelli poi Verstappen: i muri di Melbourne non perdonano

Ma poi arriva Verstappen. Errore o problema alla vettura? È molto probabile che Max sia finito nelle barriere di curva uno per un problema alla sua Red Bull. Il posteriore della vettura, all'ingresso curva, si è bloccato e Verstappen è andato cosi a sbattere, violentemente, contro il muro. Una volta uscito dall'abitacolo, Max ha iniziato a toccarsi le mani. Per lui qualche contusione e un forte spavento. Il pilota Red Bull si è anche recato al centro medico per un controllo. Un incidente, quello di Max, che ha portato alla bandiera rossa e di conseguenza i meccanici Mercedes sono riusciti ad avere il tempo di completare il lavoro e permettere a Kimi di scendere in pista per la qualifica.

