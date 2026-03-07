Spalletti compie 67 anni, gli auguri della Juventus: "Guida sapiente e loquace"

È un giorno speciale per Luciano Spalletti, il tecnico della Juventus spegne 67 candeline: si tratta del suo primo compleanno in bianconero. "Ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un'impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l'approccio emotivo e tecnico del gruppo" si legge nella nota di auguri diramata dal club. "Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio. Buon lavoro mister, e buon compleanno" il messaggio di auguri della società della Continassa.