Piastri non si sbilancia: "McLaren da pole position? Non lo so, è cambiato tutto"

"Sono discretamente soddisfatto. Nel secondo turno di prove libere siamo andati molto meglio che nel primo, ma ci sono tante cose ancora da mettere a punto. È cambiato molto dall'anno scorso, in ogni caso è filato tutto liscio, abbiamo trovato una certa continuità. Dobbiamo sfruttare quanto abbiamo imparato, tenendo però bene a mente che tutti faranno un passo avanti tra venerdì e sabato, quindi non possiamo permetterci di abbassare guardia. Siamo ovviamente da prime fila, da pole position ancora non lo so. Abbiamo del lavoro da fare anche sul passo-gara ma nel complesso siamo messi piuttosto bene".