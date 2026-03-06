Piastri non si sbilancia: "McLaren da pole position? Non lo so, è cambiato tutto"
L'idolo di casa resta "tiepido" sulle sue chances di confermarsi sabato in qualifica
© Getty Images
OSCAR PIASTRI
"Sono discretamente soddisfatto. Nel secondo turno di prove libere siamo andati molto meglio che nel primo, ma ci sono tante cose ancora da mettere a punto. È cambiato molto dall'anno scorso, in ogni caso è filato tutto liscio, abbiamo trovato una certa continuità. Dobbiamo sfruttare quanto abbiamo imparato, tenendo però bene a mente che tutti faranno un passo avanti tra venerdì e sabato, quindi non possiamo permetterci di abbassare guardia. Siamo ovviamente da prime fila, da pole position ancora non lo so. Abbiamo del lavoro da fare anche sul passo-gara ma nel complesso siamo messi piuttosto bene".
FERNANDO ALONSO
"Stiamo analizzando i dati di questa prima giornata di prove. Per ora non ci sono grandi differenze rispetto ai test in Bahrain. Abbiamo coperto pochi giri per via di noie alla power unit in entrambi i turni, speriamo vada meglio sabato nel terzo. Dipende tutto da quanto ricambi Honda ha portato qui... Noi comunque abbiamo un atteggiamento molto meno negativo rispetto a come i media lo dipingono. La stampa ti esalta e ti abbatte in modo esagerato, deve raccontare delle storie. Noi siamo decisi a provarle tutte. In Formula Uno c'è tantissima tecnologia e le cose richiedono tempo. Noi stiamo già facendo tanti piccoli passi avanti, sprero che presto possano iniziare ad incedere a livello di tempi sul giro".