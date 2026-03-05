I caschi di Leclerc e Hamilton fatti di mattoncini debuttano nel paddock di Melbourne

John Ho, Model Design Master presso il GruppoLEGO, ha dichiarato: "Da appassionato di questo sport, sono lieto di svelare questi due set che saranno presto disponibili per tutti i tifosi e i fan. È stato un vero piacere lavorare a queste novità con un team di designer appassionati e di grande talento. Le curve uniche e i dettagli intricati dei caschi hanno rappresentato un'opportunità affascinante e la nostra squadra ha lavorato con passione per garantire che ogni aspetto fosse riprodotto fedelmente. Vederli prendere vita, in una nuova dimensione, a Melbourne nelle mani di due dei migliori piloti al mondo è un momento di grande orgoglio per tutto il team".