Se l'Italia non va al Mondiale? Buffon: "Avevo detto che avrei lasciato..."

Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale, ha parlato a Il Messaggero: "Se l’Italia non va al Mondiale, lascia il suo incarico come aveva promesso? Confermo. Sono sempre il primo a prendermi responsabilità di tutto. Esco di scena, se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me vado a casa. È quello il problema? Ma che modo è di ragionare? Questa cosa mi fa impazzire, non c’è mai uno sforzo per capire se realmente un professionista ha dei valori, se è capace".