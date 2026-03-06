LeBron James, un altro record storico: superato Jabbar per canestri segnati in carriera
© Getty Images
I suoi Lakers perdono a Denver, ma nella notte per LeBron James arriva l'ennesimo record. Alla fine del 1° quarto della sfida contro i Nuggets, infatti, il super veterano segna un tiro in fadeaway che con 15.838 canestri segnati in carriera gli permette di sorpassare Kareem-Abdul Jabbar anche in questa specifica classifca. E ora per LeBron si avvicina anche un altro traguardo, ovvero quello delle partite totali giocate, perché ne mancano solo 6 per superare Robert Parish.