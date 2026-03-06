Crisi

Il prezzo del Diesel supera i 2 euro al litro

In autostrada al servito raggiunto il livello più alto degli ultimi anni 

di Redazione Drive Up
06 Mar 2026 - 08:52
© ansa

© ansa

Una crisi dopo l'altra, un aumento dopo l'altro. Non c'è fine ai rincari che - almeno - dal 2020 (scoppio della pandemia COVID-19) periodicamente colpiscono le tasche degli automobilisti italiani. La crisi in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz - da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale - ha avuto ripercussioni quasi immediate sul prezzo dei carburanti. Con il Diesel che ha raggiunto un nuovo record da 2 anni.
Record in autostrada
In autostrada - presso alcune aree di servizio - il prezzo alla pompa (servito) ha raggiunto i 2,50€ al litro. In particolare, sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio si paga 2,519 euro al litro. Non va meglio sulla A4 Milano-Brescia dove un litro di diesel è venduto a 2,464 euro. Sulla A1 Milano-Napoli, A11-A12 Viareggio-Lucca, A12 Genova-Sestri L., A14 Bologna-Bari-Taranto, A21 Torino-Piacenza, il gasolio costa 2,449 euro al litro
Pesa sui conti
Se queste dinamiche dovessero continuare, il costo ricadrebbe tutto sugli automobilisti e sugli autotrasportatori. Per questi ultimi, l'aggravio previsto può raggiungere i 2.400 euro in un anno che sarebbero - ovviamente - scaricati sulla merce consegnate innescando uno spirale di aumenti incontrollabile. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 6 due riunioni della Commissione di allerta rapida sui prezzi. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
prezzo diesel
aumento prezzo diesel
crisi
iran
autostrade

Ultimi video

01:59
Suzuki Swift Sakura

Suzuki Swift Sakura

15:35
La puntata del 5 marzo #DriveUp

La puntata del 5 marzo #DriveUp

15:54
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

01:22
Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

02:33
Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

02:01
Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

02:29
Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

02:00
Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

01:41
L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:22
La SC-01 sta arrivando

La SC-01 sta arrivando

00:59
"Pagani Desert Mirage" in Arabia Saudita

"Pagani Desert Mirage" in Arabia Saudita

01:36
Il mercato dell'auto in Italia

Il mercato dell'auto in Italia

01:15
Ferrari Dino 206 S

Ferrari Dino 206 S

01:59
Suzuki Swift Sakura

Suzuki Swift Sakura

I più visti di Drive Up

Mbappé neopatentato: ecco quale auto guida

25 mila euro ai giovani che rinunciano alla patente

La prima immagine della nuova Volkswagen Golf

Se comprate una Mini, prendete una BMW

La Polizia non vuole più le auto elettriche

Ritrovata dopo 15 anni la Ferrari di Michael Jordan

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:04
Lautaro intravede il rientro: "Giorno dopo giorno va sempre meglio"
MCH ROCCHI CONTESTATO MCH
09:04
Gli insulti, le banconote e l'arrivo della polizia: il VIDEO della folle aggressione a Rocchi
Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni
08:56
Osimhen e la Juve, il presidente del Gala svela: "Non esiste una clausola di rescissione"
08:52
Il prezzo del Diesel supera i 2 euro al litro
08:45
Piastri suona la carica: dimostrazione di forza Mercedes davanti alle Ferrari