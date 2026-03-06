Il prezzo del Diesel supera i 2 euro al litro

Una crisi dopo l'altra, un aumento dopo l'altro. Non c'è fine ai rincari che - almeno - dal 2020 (scoppio della pandemia COVID-19) periodicamente colpiscono le tasche degli automobilisti italiani. La crisi in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz - da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale - ha avuto ripercussioni quasi immediate sul prezzo dei carburanti. Con il Diesel che ha raggiunto un nuovo record da 2 anni.

Record in autostrada

In autostrada - presso alcune aree di servizio - il prezzo alla pompa (servito) ha raggiunto i 2,50€ al litro. In particolare, sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio si paga 2,519 euro al litro. Non va meglio sulla A4 Milano-Brescia dove un litro di diesel è venduto a 2,464 euro. Sulla A1 Milano-Napoli, A11-A12 Viareggio-Lucca, A12 Genova-Sestri L., A14 Bologna-Bari-Taranto, A21 Torino-Piacenza, il gasolio costa 2,449 euro al litro.

Pesa sui conti

Se queste dinamiche dovessero continuare, il costo ricadrebbe tutto sugli automobilisti e sugli autotrasportatori. Per questi ultimi, l'aggravio previsto può raggiungere i 2.400 euro in un anno che sarebbero - ovviamente - scaricati sulla merce consegnate innescando uno spirale di aumenti incontrollabile. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 6 due riunioni della Commissione di allerta rapida sui prezzi.