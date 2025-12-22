Natale e vecchi sospetti per Ferrari, Audi e Honda. È già un caso la power unit RB e Mercedes

Il caso è scottante e in gradi di rovinare le feste (e ben oltre) a Ferrari, Audi, Honda e relativi clienti. In attesa di sfidarsi in pista, Le tre Case in questione avrebbero chiesto alla FIA di fare chiarezza in tempi brevi. Dal canto suo la Federazione Internazionale ha di fatto preso tempo e sta esaminando la questione. Di fatto la nuova era della Formula Uno nasce già all'insegna del sospetto e per certi versi anche della spy story, visto che al caso in questione (legato alla rivelazione iniziale di Motorsport Magazin) non mancherebbe la fuga di notizie legata al cambio di casacca di un dipendente Mercedes (o Red Bull). Insomma, un caso molto delicato, in grado di avvelenare il clima ben prima di scendere in pista per il primo test a porte chiuse di fine gennaio a Barcellona.