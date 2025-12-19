Opportunità e rischi all'alba di un'era: Vasseur e l'enigma Melbourne

E se le opportunità sono evidenti, il rischio dietro l'angolo è quello che invece (al netto dell'unicità del tracciato di Albert Park) proprio la prova inaugurale di Melbourne faccia a lungo "giurisprudenza": ci riferiamo alla possibilità che - lavorando sulle cosiddette zone grigie (e "vergini") del nuovo regolamento tecnico - una squadra o un motorista azzecchino una scelta rischiosa o - appunto - borderline in grado di avvantaggiarli subito sulla diretta concorrenza. L'esempio più chiaro in questo senso è quello della Brawn GP del 2009 con il suo doppio diffusore che sedici anni fa garantì a Jenson Button e a Rubens Barrichello un vantaggio ben più che iniziale, che permise al pilota inglese e a quello brasiliano di giocarsi il titolo (andato poi a JB), nonostante la progressiva rimonta degli avversari nel corso della stagione. In quella occasione peraltro il vantaggio del team creato da Ross Brawn sulle ceneri della Honda (per poi cederlo alla Mercedes alla fine dello stesso 2009) fu evidente fin dai test precampionato. Difficile che oggi un team scopra le proprie carte (soprattutto quelle "segrete") prima dell'alba dell'ultimo giorno di test.