Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
IL COMMENTO

Opportunità e rischi all'alba di un'era: Vasseur e l'enigma Melbourne

Il Team Principal delle Rosse sminuisce l'importanza del primo GP nell'economia della prossima stagione ma sarà proprio così?

di Stefano Gatti
19 Dic 2025 - 11:48
© Getty Images

© Getty Images

Nel tradizionale appuntamento di fine anno con la stampa italiana, Charles Vasseur lo ha sottolineato con forza: l'esito del Gran Premio d'Austrialia che domenica 8 marzo darà il via al Mondiale 2026 e ad una nuova era della Formula Uno "rischia" di essere ben poco rappresentativo dello sviluppo della prossima stagione... e oltre. Lo afferma il Team Principal ferrarista, lo dice la storia stessa della Formula Uno. Ed è proprio il riferimento al passato a suggerirlo, con qualche controindicazione, non necessariamente sfavorevole a Maranello ma ugualmente insidiosa per chi - purtroppo già da diversi anni - si trova costretto ad inseguire. Opportunità e rischi insomma, in gran parte legati alla qualità del lavoro svolto nel 2025 lontano dai Gran Premi e dalle capacità di reazione durante il nuovo anno. 

E se le opportunità sono evidenti, il rischio dietro l'angolo è quello che invece (al netto dell'unicità del tracciato di Albert Park) proprio la prova inaugurale di Melbourne faccia a lungo "giurisprudenza": ci riferiamo alla possibilità che - lavorando sulle cosiddette zone grigie (e "vergini") del nuovo regolamento tecnico - una squadra o un motorista azzecchino una scelta rischiosa o - appunto - borderline in grado di avvantaggiarli subito sulla diretta concorrenza. L'esempio più chiaro in questo senso è quello della Brawn GP del 2009 con il suo doppio diffusore che sedici anni fa garantì a Jenson Button e a Rubens Barrichello un vantaggio ben più che iniziale, che permise al pilota inglese e a quello brasiliano di giocarsi il titolo (andato poi a JB), nonostante la progressiva rimonta degli avversari nel corso della stagione. In quella occasione peraltro il vantaggio del team creato da Ross Brawn sulle ceneri della Honda (per poi cederlo alla Mercedes alla fine dello stesso 2009) fu evidente fin dai test precampionato. Difficile che oggi un team scopra le proprie carte (soprattutto quelle "segrete") prima dell'alba dell'ultimo giorno di test.

Il verdetto di Melbourne insomma è un'arma a doppio taglio per chi uscirà battuto dal primo appuntamento stagionale. È vero anche che il più recente "voltapagina" regolamentare (quello del 2022) non ha sostanzialmente cambiato le carte in tavola, tanto che Max Verstappen e la Red Bull lo hanno smarcato senza cedere lo scettro. L'importante, a nostro avviso, è che il Mondiale 2026 non finisca per giocarsi troppo su tavoli (digitali) da disegno, nei calcoli del Budget Cap e (soprattutto) nelle stanze della FIA prima che sulle curve di Silverstone, Spa-Francorchamps e Monza. 

formula 1
ferrari
vasseur
opportunita
rischi
alba
era
enigma
melbourne

Ultimi video

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

I più visti di Formula 1

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

Antonelli: "Bellissimo correre per la Ferrari ma sto bene in Mercedes, in futuro si vedrà"

DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

Kimi Antonelli in incognito a una gara di kart: miglior tempo del circuito sul bagnato

Nuove regole e nuova terminologia: come cambia la Formula 1 nel 2026

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:28
Figc, Mario Beretta nominato presidente del settore tecnico
14:22
Questa Porsche Carrera GT è come nuova
14:22
Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV
14:21
Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna
14:20
Una Porsche Carrera GT come nuova