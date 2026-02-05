La nuova supercar di Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ha una nuova supercar
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La Mercedes-AMG GT 63 Pro Motorsport Collectors Edition porta il linguaggio del team ufficiale direttamente su stradadi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Kimi Antonelli ha una nuova auto. Parliamo della Mercedes-AMG GT 63 Pro Motorsport Collectors Edition è molto più di una serie speciale. È un esercizio di coerenza stilistica e tecnica, pensato per chi vuole una GT ad altissime prestazioni che parli la stessa lingua del reparto corse. L’estetica richiama apertamente l’universo Mercedes-AMG Petronas: carrozzeria nero ossidiana metallizzato, motivi a stella dipinti a mano sulle fiancate e dettagli cromatici in tinta Petronas su splitter, prese d’aria, minigonne e diffusore.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Super motore
Sotto la superficie celebrativa, però, c’è sostanza. Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri eroga 612 CV ed è abbinato alla trazione integrale 4Matic+, mentre l’aerodinamica è stata affinata per ridurre la portanza e aumentare la stabilità alle alte velocità. Il sistema di raffreddamento potenziato conferma la vocazione della Pro: una GT pensata per reggere ritmi elevati senza compromessi.
Pochi esemplari
Prodotta in edizione limitata e numerata, la Motorsport Collectors Edition rafforza il legame tra pista e strada, trasformando un’auto già estrema in un manifesto tecnico e d’immagine. Il prezzo non è stato comunicato, ma è lecito aspettarsi una cifra ben superiore a quella della GT 63 Pro standard. D'altronde qui non si paga solo la potenza, ma l’appartenenza a un mondo preciso, fatto di performance, identità e continuità sportiva. L'ideale per Kimi, pronto per una nuova stagione in Formula 1.