Edizioni speciali Alfa Romeo Tonale: la speciale versione Milano-Cortina 2026

Il marchio del Biscione celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di cui è Automotive Premium Partner. Questa nuova versione si distingue per contenuti ed equipaggiamenti unici come gli accenti argento su minigonne e paraurti posteriore, le pinze freno Brembo con colorazione nera lucida e scritta Alfa Romeo bianca. Anche l'abitacolo ha ricevuto una cura su misura per l'occasione con gli esclusivi sedili in Alcantara in nero e bianco, fascia plancia rivestita in Alcantara, cuciture a contrasto bianche e ambient light con grafica specifica su plancia