Atletica, domani Battocletti a Madrid: esordio indoor nei 1.500

05 Feb 2026 - 15:49

Reduce dal secondo successo di fila nel cross al Campaccio, Nadia Battocletti farà il suo esordio nella stagione al coperto domani sui 1500 metri a Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour. Oltre alla mezzofondista trentina ci saranno altri sei azzurri al via. Nel mirino potrebbe esserci il record italiano indoor (4:03.59 di Marta Zenoni). In programma a seguire i 3000 del 19 febbraio a Liévin dove nella passata stagione ha realizzato il primato nazionale con 8:30.82. In gara con lei anche Ludovica Cavalli, alla prima uscita della nuova annata agonistica, già in luce nella capitale spagnola con il successo del 2024 e il personale al coperto di 4:07.01. Tra le avversarie l'etiope Birke Haylom, leader mondiale dell'anno.

Torna in pista nei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110hs all'aperto. A un mese e mezzo dai Mondiali indoor di Torun (Polonia, 20-22 marzo) l'azzurro si prepara alla sfida con il belga Elie Bacari, il francese Wilhem Belocian e gli spagnoli Enrique Llopis e Asier Martinez. Negli 800 metri Eloisa Coiro che ritrova la svizzera Audrey Werro. Nel cast anche la polacca Anna Wielgosz e la slovena Anita Horvat, oro e bronzo agli ultimi Europei indoor. Nei 60 ostacoli ci saranno Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro. 

Leonardo Fabbri comincerà la stagione in Sudafrica: sabato il primo test nella Wpa League di Parow, nei dintorni di Città del Capo. Quattro giorni dopo c'è il meeting Fast Track a Stellenbosch. Lo stage in Sudafrica terminerà il 14 febbraio, dopodiché il fiorentino andrà a Lievin (Francia) il 19 febbraio. In agenda anche Torun (Polonia) il 22 febbraio, Nehvizdy (Repubblica Ceca) il 25 e gli Assoluti indoor di Ancona con il peso in programma venerdì 27. Verso i Mondiali, non è esclusa nemmeno la sua partecipazione alla Coppa Europa di lanci di Nicosia (Cipro) del 14-15 marzo, a una settimana dal Mondiale in Polonia. 

