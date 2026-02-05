Atletica, domani Battocletti a Madrid: esordio indoor nei 1.500

Torna in pista nei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110hs all'aperto. A un mese e mezzo dai Mondiali indoor di Torun (Polonia, 20-22 marzo) l'azzurro si prepara alla sfida con il belga Elie Bacari, il francese Wilhem Belocian e gli spagnoli Enrique Llopis e Asier Martinez. Negli 800 metri Eloisa Coiro che ritrova la svizzera Audrey Werro. Nel cast anche la polacca Anna Wielgosz e la slovena Anita Horvat, oro e bronzo agli ultimi Europei indoor. Nei 60 ostacoli ci saranno Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro.