Come Stellantis muove Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi sono un'occasione di visibilità e prestigio uniche per un Paese. L'Italia ospitò l'ultima edizione nel 2006 tra Torino e Bardonecchia, poterle riorganizzare a "soli" 20 anni di distanza è un privilegio che Stellantis non si è lasciata sfuggire. Il Gruppo sarà Automotive Premium Partner dell'evento e metterà a disposizione degli atleti le automobili dei suoi marchi italiani. Con un'attenzione di riguardo non soltanto all'identità ma anche alla sostenibilità.

Per tutti

Milano-Cortina 2026 è un palcoscenico internazionale: 3.500 atleti provenienti da 92 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 diverse discipline (e 6 Sport Paralimpici). Per far fronte all'eccezionale presenza, Stellantis fornirà oltre 3 mila automobili ad atleti, VIP e delegazioni soddisfare le esigenze di mobilità. Si tratta - ovviamente - anche di un'opportunità pubblicitaria particolarmente importante, che non si riproporrà per decenni a venire.

Italiani ed elettriche

Come detto, i marchi che Stellantis porterà tra Milano e Cortina sono tutti italiani: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. La volontà è quella di riaffermare tanto l'orgoglio di ospitare un evento di quest'importanza, quanto l'identità "locale" del Gruppo che si divide tra Torino e Parigi. L'impegno è anche un tema di sostenibilità: almeno la metà delle vetture che saranno utilizzate in queste settimane saranno elettriche o elettrificate. In questo modo, nessuno potrà lamentarsi delle emissioni sulle piste da sci.