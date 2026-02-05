Genoa, De Rossi verso il Napoli: "Gara difficile e fisica, bisogna farsi trovare pronti"

Sarà il Napoli sabato al Ferraris a testare il nuovo Genoa di Daniele De Rossi. Con la chiusura del mercato tante uscite ma anche innesti mirati per la squadra rossoblù che ha come obiettivo la salvezza il prima possibile. "Mercato? Sono soddisfatto -ha detto il tecnico del Genoa -. E l'ho detto anche oggi ai ragazzi. Al di là di non aver perso nessun big sono contento di aver inserito giocatori di qualità e con caratteristiche che avevo richiesto. Questi giorni di lavoro post mercato sono stati intensissimi e con il giusto entusiasmo. Ho trovato un gruppo ben unito e amalgamato. E mi è piaciuto lavorare con loro peraltro sui campi nuovi appena rifatti. Soprattutto ho visto un'atmosfera che mi è piaciuta molto".