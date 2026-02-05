Genoa, De Rossi verso il Napoli: "Gara difficile e fisica, bisogna farsi trovare pronti"

05 Feb 2026
Sarà il Napoli sabato al Ferraris a testare il nuovo Genoa di Daniele De Rossi. Con la chiusura del mercato tante uscite ma anche innesti mirati per la squadra rossoblù che ha come obiettivo la salvezza il prima possibile. "Mercato? Sono soddisfatto -ha detto il tecnico del Genoa -. E l'ho detto anche oggi ai ragazzi. Al di là di non aver perso nessun big sono contento di aver inserito giocatori di qualità e con caratteristiche che avevo richiesto. Questi giorni di lavoro post mercato sono stati intensissimi e con il giusto entusiasmo. Ho trovato un gruppo ben unito e amalgamato. E mi è piaciuto lavorare con loro peraltro sui campi nuovi appena rifatti. Soprattutto ho visto un'atmosfera che mi è piaciuta molto".

Non l'avversario più semplice però per il Genoa reduce dalla sconfitta nel recupero su rigore con la Lazio. "Penso che con la rosa al completo il Napoli possa essere la primo o al massimo la seconda squadra di questo campionato -ha spiegato De Rossi -. Senza dimenticare che sono allenati dall'allenatore più vincente degli ultimi anni in Italia e non solo. Non penso di trovare mai un Napoli un po' più spento, si sono già risollevati dall'eliminazione in Champions. Se speriamo di trovare una squadra spenta troviamo il peggior allenatore del mondo, perché lui ha le parole giuste. Hanno sicuramente assenze che li condizionano nell'ampiezza della rosa ma se guardi i primi 11 sappiamo già che sarà una gara difficile e fisica. Sarà importante farsi trovare pronti e non farci cogliere di sorprese dagli inserimenti di McTominay o dai lanci in profondità per Hojlund ad esempio. Sono più forti di noi ma dentro il nostro fortino tutto può succedere". Tra le novità più attese l'esordio di Alexsandro Amorim. "Un giocatore di grandi qualità che ha subito messo in mostra. Conosce i tempi di gioco ed ha tanta personalità. L'ho preso per fare il play perché cercavamo un play con queste caratteristiche". 

