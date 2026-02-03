Ferrari, Hamilton apre il 2026 con una novità: separazione con il manager Hynes

I recenti test a Barcellona hanno visto Hamilton molto fiducioso e carico in vista dell'inizio della stagione. Il pilota britannico sembra voler cominciare la stagione con un altro piglio, mettendosi alle spalle tutto quello che è successo nel 2025. Il primo anno in Ferrari è stato troppo brutto per essere vero e il rilancio di Lewis passa anche dal rinnovamento completo - o quasi - del team che lo circonda. A partire dal proprio ingegnere di pista, con Riccardo Adami che ha recentemente lasciato il ruolo. Al suo posto dovrebbe esserci Cedric Michel-Grosjean, in arrivo dalla McLaren e già esperto nello sviluppo delle performance per Oscar Piastri. La speranza è che il 2026 sia l'anno della rinascita per Hamilton.