Ferrari, Hamilton apre il 2026 con una novità: separazione con il manager Hynes

Lampo rosso nei test di Barcellona
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Il pilota britannico riparte da capo: rinnovamento del team al proprio fianco e nuovo ingegnere di pista
© Getty Images
Lewis Hamilton riparte da zero. Dopo il primo anno in Ferrari che ha chiuso un 2025 estremamente complicato, il pilota britannico è pronto a cominciare la nuova stagione con un nuovo spirito, ma anche con un nuovo team. Infatti, secondo quanto appreso dal Daily Mail in Inghilterra, il sette volte campione del mondo avrebbe interrotto il rapporto di collaborazione con Marc Hynes, suo storico assistente.
Sembra infatti che Hynes sia prossimo ad assumere un ruolo in Cadillac, il team new entry della stagione 2026 di F1, motivo per il quale si sarebbe separato da Hamilton. Resta da capire se Hynes continuerà a essere coinvolto negli affari di Lewis, dato che l'ex pilota di F3 è stato amministratore delegato di "Project 44", la società di gestione di Hamilton, dal 2015 al 2021 e lo scorso anno ha avuto un ruolo fondamentale nel seguire quotidianamente gli affari agonistici del sette volte campione del mondo, diventando parte integrante del suo entourage. Dopo la separazione di cinque anni fa, i due erano tornati a lavorare assieme ma il rapporto di lavoro sembra già essere terminato. In maniera comunque amichevole, come si legge sul sito britannico.
I recenti test a Barcellona hanno visto Hamilton molto fiducioso e carico in vista dell'inizio della stagione. Il pilota britannico sembra voler cominciare la stagione con un altro piglio, mettendosi alle spalle tutto quello che è successo nel 2025. Il primo anno in Ferrari è stato troppo brutto per essere vero e il rilancio di Lewis passa anche dal rinnovamento completo - o quasi - del team che lo circonda. A partire dal proprio ingegnere di pista, con Riccardo Adami che ha recentemente lasciato il ruolo. Al suo posto dovrebbe esserci Cedric Michel-Grosjean, in arrivo dalla McLaren e già esperto nello sviluppo delle performance per Oscar Piastri. La speranza è che il 2026 sia l'anno della rinascita per Hamilton.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa