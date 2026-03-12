1 di 30
ferrari

Ferrari, Alba Larsen studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton

12 Mar 2026 - 11:17
30 foto

In Cina torna anche la F1 Academy, la serie femminile, fondata dalla Formula 1 nel 2023, che ha l'obiettivo di far crescere giovani talenti femminili e integrare le ragazze nel mondo del motorsport. La Ferrari ha scelto Alba Larsen, che ha posato nelle foto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ferrari, chi è Alba Larsen

 La scelta di Ferrari Entrata nella Scuderia Ferrari Driver Academy nell’agosto 2025, Alba Larsen si è guadagnata l’attenzione del programma giovani di Maranello dopo aver vinto, appena quattordicenne, la quarta edizione del progetto FIA Girls on Track – Rising Stars, dedicato alla promozione dei talenti femminili nel motorsport. Nel 2025 ha completato la sua prima stagione in F1 Academy confermando il potenziale mostrato nei test e nel percorso di selezione ottenendo svariati piazzamenti in zona punti e concludendo il campionato d’esordio al settimo posto.

La stagione 2026 della F1 Academy sarà composta da sette appuntamenti con doppia gara. Si parte da Shanghai e si finisce a Las Vegas in 19-21 novembre. Gli altri circuiti coinvolti saranno: Jeddah (salvo conferma della gara), Montréal, Silverstone, Zandvoort e Austin.

alba larsen
ferrari
hamilton
leclerc

