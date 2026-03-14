Tennis, Wta Indian Wells: la finale sarà Sabalenka-Rybakina

14 Mar 2026 - 08:37

Aryna Sabalenka, già due volte finalista a Indian Wells, avrà un'altra possibilità di vincere il torneo, avendo guadagnato l'accesso alla finale dell'edizione 2026 grazie alla vittoria per 6-3 6-4 sulla ceca Linda Noskova. La bielorussa numero uno del mondo affronterà domenica nell'atto conclusivo del torneo la numero tre del ranking mondiale, la kazaca Elena Rybakina, impostasi sulla numero nove del mondo, l'ucraina Elina Svitolina, per 7-5 6-4 nell'altra semifinale. L'unica sconfitta di Sabalenka nel 2026 è arrivata proprio contro Rybakina, nella finale degli Australian Open.

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