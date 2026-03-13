Mercedes davanti nelle FP1, la Ferrari balla la Macarena

Solo un'ora di prove libere, in tutto il weekend. A Shanghai è tempo di Sprint Race. Asfalto liscio con alto rischio graining, queste sono le indicazioni dello scorso anno.

La nuova ala della Ferrari

La novità assoluta è l'ala "Macarena" della Ferrari, arrivata in Cina con largo anticipo sulla tabella di marcia. Si parlava di un suo primo utilizzo in Bahrain. 400 millisecondi, questo il tempo massimo per passare da tutta aperta a tutta chiusa. L'ala fa parlare di se, e forse è anche la causa del testacoda di Hamilton, tant’è che il box Ferrari ha detto a Leclerc di chiuderla anticipatamente in curva 5 e curva 11. La chiusura dell'ala è un tema, al momento, sembra causare troppe turbolenze in chiusura.

