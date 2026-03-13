Mercedes davanti nelle FP1, la Ferrari balla la Macarena

Mercedes davanti nella notte: le immagini
Nella notte Russell davanti ad Antonelli. Le rosse con la nuova ala soffrono di turbolenzadi Lorenzo Candotti
Solo un'ora di prove libere, in tutto il weekend. A Shanghai è tempo di Sprint Race. Asfalto liscio con alto rischio graining, queste sono le indicazioni dello scorso anno.
La nuova ala della Ferrari
La novità assoluta è l'ala "Macarena" della Ferrari, arrivata in Cina con largo anticipo sulla tabella di marcia. Si parlava di un suo primo utilizzo in Bahrain. 400 millisecondi, questo il tempo massimo per passare da tutta aperta a tutta chiusa. L'ala fa parlare di se, e forse è anche la causa del testacoda di Hamilton, tant’è che il box Ferrari ha detto a Leclerc di chiuderla anticipatamente in curva 5 e curva 11. La chiusura dell'ala è un tema, al momento, sembra causare troppe turbolenze in chiusura.
I risultati
1.32.741, poco più di un decimo di vantaggio su Kimi Antonelli. Davanti a tutti c'è George Russell, con Mercedes che ribadisce il suo potenziale. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. La Ferrari sembra aver avuto qualche problemino di troppo alla voce stabilità. Charles ha battagliato con il posteriore. Nel mezzo tra le Frecce d'argento e le Rosse, spuntano le McLaren, con Norris davanti a Piastri. Male la Red Bull, ottavo Verstappen, tanto fumo in Racing Bulls con Lindblad costretto allo stop forzato.
Polemica motori Mercedes
Continua la polemica tra Mercedes e i motorizzati Mercedes. Funziona così, se compri il motore di Stoccarda, arrivano i pezzi e gli ingegneri di Mercedes. Ma gli ingegneri rispondono a domande ben precise, non svelano i segreti. Quindi, è un po' come con l'intelligenza artificiale. Servono domande precise. La Mercedes vuole sfruttare il suo vantaggio al massimo, è compito dei team "clienti" scoprire i segreti.