F1, GP CINA: LE LIBERE

Mercedes davanti nelle FP1, la Ferrari balla la Macarena

Nella notte Russell davanti ad Antonelli. Le rosse con la nuova ala soffrono di turbolenza

di Lorenzo Candotti
13 Mar 2026 - 06:01
© Getty Images

© Getty Images

Solo un'ora di prove libere, in tutto il weekend. A Shanghai è tempo di Sprint Race. Asfalto liscio con alto rischio graining, queste sono le indicazioni dello scorso anno.
La nuova ala della Ferrari
La novità assoluta è l'ala "Macarena" della Ferrari, arrivata in Cina con largo anticipo sulla tabella di marcia. Si parlava di un suo primo utilizzo in Bahrain. 400 millisecondi, questo il tempo massimo per passare da tutta aperta a tutta chiusa. L'ala fa parlare di se, e forse è anche la causa del testacoda di Hamilton, tant’è che il box Ferrari ha detto a Leclerc di chiuderla anticipatamente in curva 5 e curva 11. La chiusura dell'ala è un tema, al momento, sembra causare troppe turbolenze in chiusura.

Mercedes davanti nella notte: le immagini

1 di 9
© Getty Images |  Lewis Hamilton - Ferrari #44
© Getty Images |  Lewis Hamilton - Ferrari #44
© Getty Images |  Lewis Hamilton - Ferrari #44

© Getty Images |  Lewis Hamilton - Ferrari #44

© Getty Images |  Lewis Hamilton - Ferrari #44

I risultati
1.32.741, poco più di un decimo di vantaggio su Kimi Antonelli. Davanti a tutti c'è George Russell, con Mercedes che ribadisce il suo potenziale. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. La Ferrari sembra aver avuto qualche problemino di troppo alla voce stabilità. Charles ha battagliato con il posteriore. Nel mezzo tra le Frecce d'argento e le Rosse, spuntano le McLaren, con Norris davanti a Piastri. Male la Red Bull, ottavo Verstappen, tanto fumo in Racing Bulls con Lindblad costretto allo stop forzato.
Polemica motori Mercedes
Continua la polemica tra Mercedes e i motorizzati Mercedes. Funziona così, se compri il motore di Stoccarda, arrivano i pezzi e gli ingegneri di Mercedes. Ma gli ingegneri rispondono a domande ben precise, non svelano i segreti. Quindi, è un po' come con l'intelligenza artificiale. Servono domande precise. La Mercedes vuole sfruttare il suo vantaggio al massimo, è compito dei team "clienti" scoprire i segreti.

Leggi anche

Parla Phil Charles, il genio dell'elettrico: "Mercedes F1 ha lavorato con la Formula E"

f1
formula 1
shanghai
gp cina
ferrari
libere 1
fp1
macarena
ala
mercedes
russell

Ultimi video

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

00:19
Max e Kimi, che bromance

Max e Kimi, che bromance

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

I più visti di Formula 1

F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

I team clienti contro Mercedes. McLaren: "Da settimane chiediamo informazioni"

Ferrari in viola a Shanghai: celebra il cavallo di fuoco

Alba Hurup Larsen 

Alba studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton

Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

Stroll, i soldi non comprano il titolo mondiale

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
06:01
Mercedes davanti nelle FP1, la Ferrari balla la Macarena
 Lewis Hamilton - Ferrari #44
05:31
Mercedes davanti nella notte: le immagini
Real Madrid: standing ovation per Valverde nello spogliatoio
00:20
Real Madrid: standing ovation per Valverde nello spogliatoio
23:31
Fiorentina, Vanoli: "Stiamo crescendo, bravi a crederci fino in fondo"
23:19
Milan, ti ricordi Mateta? Dopo quasi due mesi l'attaccante si rivede in Conference League