Ricatto da 15 milioni alla famiglia Schumacher: confermate le condanne

Il tribunale regionale di Wuppertal ha confermato le sentenze nei confronti dei due imputati accusati di aver tentato di estorcere denaro alla famiglia di Michael Schumacher. Non sono emersi nuovi elementi né nuove testimonianze nel processo d'appello. Il buttafuori Yilmaz T. è stato condannato a tre anni di carcere per tentata estorsione aggravata, mentre l'ex addetto alla sicurezza Markus F. ha ricevuto due anni con la condizionale per complicità. Gli imputati avevano contestato le pene stabilite in primo grado chiedendo una riduzione, mentre anche procura e parte civile avevano presentato appello. La famiglia Schumacher sperava in una condanna più severa per Markus F., accusandolo di aver sottratto il materiale sensibile durante il suo lavoro presso l'abitazione del campione.