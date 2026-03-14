MANOVRE NERAZZURRE

Inter-Chivu, avanti insieme e a prescindere dallo scudetto. Il club pronto al rinnovo

La sconfitta nel derby non ha spostato nulla: la dirigenza è convinta del lavoro dell'allenatore e potrebbe arrivare presto il prolungamento oltre al 2027

14 Mar 2026 - 08:54
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Inter e Chivu, avanti insieme. Club e allenatore sulla stessa pagina in vista del 2026/27, con un piano che va oltre l'estate e premia il lavoro del tecnico fin qui. La voglia di conquistare scudetto e Coppa Italia non cambierà i piani nerazzurri, dato che la permanenza dell'allenatore nerazzurro non è legata alla vittoria dei trofei, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Anzi, c'è un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 che potrebbe essere rinnovato, proprio per dare maggiore forza all'allenatore in vista della prossima stagione e non fargli iniziare il suo secondo capitolo sulla panchina dell'Inter a meno di 12 mesi dalla fine dell'accordo fra le parti. 

Un indirizzo chiaro che non è cambiato nemmeno dopo la sconfitta nel derby, il +10 che poteva essere +13 e invece è diventato +7, riaprendo in le chance del Milan di inseguire il tricolore. La dirigenza è soddisfatta praticamente su ogni aspetto della gestione Chivu e la sua posizione è più solida che mai. 

La partita contro l'Atalanta diventa intanto la chance perfetta per provare a ripartire, contro l'unica squadra italiana arrivata agli ottavi di Champions League. L'Inter vuole tornare al successo e mettere pressione sul Milan impegnato domenica all'Olimpico contro la Lazio. La spallata decisiva al campionato può partire proprio da San Siro. 

Dopodiché, spazio alla voglia di migliorarsi ancora e quindi a un'estate di riflessioni sulla rosa e sui giocatori a disposizione, ma non su Cristian Chivu: il timoniere non si tocca

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