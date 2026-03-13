Strapotere Mercedes: Russell in pole, ma Antonelli è sotto inchiesta

Pole annunciata per George Russell con la Mercedes nelle qualifiche Sprint di Shanghai. Il pilota inglese chiude il suo giro in un minuto, 31 secondi e 520 millesimi. Alle sue spalle con un ritardo di 289 millesimi il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli ma l'italiano è sotto inchiesta per aver ostacolato Lando Norris nella fase centrale delle qualifiche e rischia tra posizioni di penalità sullo schieramento di partenza. Il campione in carica (+0.621 dal connazionale Russell) chiude la qualifica quarto davanti a Lewis Hamilton con la Ferrari (+0.641). Alle spalle di entrambi Oscar Piastri e Charles Leclerc. Per il monegasco un secodo e otto millesimi dalla pole. Si supera Pierre Gasly che apre la quarta fila con la Alpine e avrà al suo fianco un deluso Max Verstappen , staccato di un secondo e 734 millesimi dalla vetta! A chiudere la top ten Oliver Bearman con la Haas-Ferrari e Isack Hadjar con l'altra Red Bull.