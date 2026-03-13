Strapotere Mercedes: Russell in pole, ma Antonelli è sotto inchiesta
Il pilota italiano rischia tre posizioni di penalità per impeding su Norrisdi Stefano Gatti
© Getty Images
Pole annunciata per George Russell con la Mercedes nelle qualifiche Sprint di Shanghai. Il pilota inglese chiude il suo giro in un minuto, 31 secondi e 520 millesimi. Alle sue spalle con un ritardo di 289 millesimi il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli ma l'italiano è sotto inchiesta per aver ostacolato Lando Norris nella fase centrale delle qualifiche e rischia tra posizioni di penalità sullo schieramento di partenza. Il campione in carica (+0.621 dal connazionale Russell) chiude la qualifica quarto davanti a Lewis Hamilton con la Ferrari (+0.641). Alle spalle di entrambi Oscar Piastri e Charles Leclerc. Per il monegasco un secodo e otto millesimi dalla pole. Si supera Pierre Gasly che apre la quarta fila con la Alpine e avrà al suo fianco un deluso Max Verstappen , staccato di un secondo e 734 millesimi dalla vetta! A chiudere la top ten Oliver Bearman con la Haas-Ferrari e Isack Hadjar con l'altra Red Bull.
© Getty Images
Al via dall'interno della sesta fila Nico Hulkenberg con la più veloce delle due Audi, affiancato sul lato esterno dalla Haas-Ferrari di Esteban Ocon. Settima fila per Liam Lawson (Racing Bulls) e per Gabriel Bortoleto con l'altra Audi. Il rookie Arvin Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto con la Alpine dividono la fila otto.
Gioco delle coppie nella parte bassa della griglia di partenza della Sprint cinese per le tre squadre più deludenti di questo primissimi scorcio di Mondiale. Monocolore Williams in nona fila per Carlos Sainz e Alexander Albon, alle prese con una monoposto (spinta dalla PU Mercedes) lenta e pesante. Alle loro spalle le due Aston Martin Honda di Fernando Alonso e Lance Stroll, che non sembrano in grado di poter fare meglio della scorsa settimana a Melbourne. Dall'undicesima e ultima fila scattano le due Cadillac MAC-26 di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Il messicano non è nemmeno sceso in pista nelle qualifiche a causa di un problema tecnico.