Hamilton: Molto soddisfatto, ma Mercedes imprendibile sul dritto". Leclerc: "Qualifica frustrante"

"Sono molto soddisfatto. I miei uomini ieri hanno ribaltato la macchina, ora mi dà grandi sensazioni. Possiamo competere nelle curve ma perdiamo troppo dalla Mercedes in rettilineo. Abbiamo tanto lavoro da fare a Maranello in termini di potenza ma lo sapevamo già, la Mercedes ha iniziato a lavorarci prima di tutti e ora è in vantaggio. L'ala "macarena"? L'abbiamo portata qui in anticipo sui tempi previsti, ma forse il suo utilizzo era prematuro e l'abbiamo tolta in attesa di riproporla".