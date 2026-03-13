QUALIFICHE SPRINT

Hamilton: Molto soddisfatto, ma Mercedes imprendibile sul dritto". Leclerc: "Qualifica frustrante"

Sensazioni agli antipodi per i due piloti della Rossa nel venerdì cinese

13 Mar 2026 - 10:33
© Getty Images

© Getty Images

LEWIS HAMILTON

"Sono molto soddisfatto. I miei uomini ieri hanno ribaltato la macchina, ora mi dà grandi sensazioni. Possiamo competere nelle curve ma perdiamo troppo dalla Mercedes in rettilineo. Abbiamo tanto lavoro da fare a Maranello in termini di potenza ma lo sapevamo già, la Mercedes ha iniziato a lavorarci prima di tutti e ora è in vantaggio. L'ala "macarena"? L'abbiamo portata qui in anticipo sui tempi previsti, ma forse il suo utilizzo era prematuro e l'abbiamo tolta in attesa di riproporla". 

CHARLES LECLERC

"Qualifica frustrante. Ho fatto un errore nel primo giro lanciato, mentre nel secondo ho perso quattro decimi nel secondo rettilineo. Dobbiamo capirne la ragione. Credo che in gara possiamo essere relativamente più vicini alla Mercedes. Sul giro secco da qualifica invece la loro power unit rende molto meglio". 

FREDERIC VASSEUR

"È presto per un quadro della gara, cerchiamo di stare più vicini possibile alla Mercedes. Oggi abbiamo fatto un lavoro migliore rispetto a Melbourne, siamo forse leggermente più vicini. L'ala "macarena"? Abbiamo utilizzato nel turno di prove libere per fare dei testama preferiamo attendere ancora prima di rimontarla". 

Mercedes che "sprint", Ferrari in sofferenza

1 di 7
© Getty Images |  Max Verstappen P8 - Red Bull #3
© Getty Images |  Max Verstappen P8 - Red Bull #3
© Getty Images |  Max Verstappen P8 - Red Bull #3

© Getty Images |  Max Verstappen P8 - Red Bull #3

© Getty Images |  Max Verstappen P8 - Red Bull #3

