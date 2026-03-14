La Ferrari fa sognare ma la Sprint è di Russell, quinto Antonelli

George Russell si aggiudica a Shanghai la prima delle sei Sprint del Mondiale allungando sul gruppo dopo la bagarre iniziale con la Ferrari, come era già accaduto a Melbourne. Questa volta il pilota inglese della Mercedes deve vedersela con la SF-26 di Lewis Hamilton che però a metà della Sprint da diciannove giri cede il passo prima alla SF-26 gemella di Charles Leclerc e poi alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Scattato malissimo al semaforo (peggio di lui solo Max Verstappen, nono alla fine) l'italiano ha pagato con una penalità di dieci secondi (scontati ai box durante la neutralizzazione con Safety Car al tredicesimo giro) lo speronamento della Red Bull di Isack Hadjar poche curve dopo il via stesso. Dopo la ripartenza (tre giri alla fine) Russell tiene a bada in scioltezza le ultime velleità di Leclerc che precede sul traguardo il compagno di squadra Hamilton (autore un anno fa nella Sprint cinese del suo unico successo con la Rossa). Due Ferrari sul podio davanti al campione del mondo in carica Lando Norris, mentre Antonelli chiude la top five infilandosi tra le due McLaren. Sesta piazza per Oscar Piastri davanti a Liam Lawson e Oliver Bearman.