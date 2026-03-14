Tecnologie

Il motore diesel ibrido tedesco di cui non si era mai parlato

Nel 2008 Volkswagen sperimentò una soluzione che oggi sembra quasi paradossale

di Redazione Drive Up
14 Mar 2026 - 09:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Alla metà anni Duemila l’industria automobilistica stava esplorando molte strade per ridurre consumi ed emissioni. In casa Volkswagen l’idea fu quella di combinare due tecnologie considerate allora molto efficienti: il diesel e l’ibrido. Così nacque la Volkswagen Golf TDI Hybrid Concept, presentata nel 2008 in occasione del Salone di Ginevra.
Diesel ed elettrico insieme
Il progetto univa un piccolo turbodiesel da 1,2 litri a tre cilindri con tecnologia common rail a un motore elettrico. Il termico sviluppava 75 cavalli e 179 Nm, mentre l’unità elettrica aggiungeva 27 cavalli e 140 Nm, lavorando sia in supporto sia in modalità autonoma nelle fasi di marcia a bassa velocità. Come nelle ibride di oggi, l’auto partiva in elettrico e il motore diesel entrava in funzione solo quando serviva più potenza. In frenata il sistema recuperava energia e la immagazzinava in una batteria. Il risultato era un consumo dichiarato di 3,4 litri ogni 100 chilometri, equivalente a 89 g/km di CO₂.
Un laboratorio tecnologico su base Golf
La trasmissione della potenza era affidata a un cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti, sviluppato con frizioni a secco per migliorare ulteriormente l’efficienza. Anche l’aerodinamica venne curata con attenzione: prese d’aria anteriori ridotte, assetto leggermente ribassato e alcuni elementi derivati dalla Golf GTI per limitare la resistenza all’aria. Per Volkswagen la Golf TDI Hybrid non era destinata alla produzione di serie, ma rappresentava soprattutto una vetrina tecnologica. All’epoca il marchio stava già lavorando a modelli particolarmente efficienti come la Volkswagen Golf BlueMotion.

Ti potrebbe interessare

videovideo
motore diesel
ibrido
diesel ibrida
volkswagen
volkswagen golf

Ultimi video

02:12
Alpine A290 GTS

Alpine A290 GTS

00:17
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

02:26
DR 5 Full Hybrid

DR 5 Full Hybrid

02:29
Renault Clio e Captur cambiano faccia

Renault Clio e Captur cambiano faccia

02:23
Nuova Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider

01:59
Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

Peugeot 308 Plug-in hybrid, è tempo di restyling

15:09
La puntata del 12 marzo #DriveUp

La puntata del 12 marzo #DriveUp

02:02
L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

L'Editoriale: Ferrari inizia il 2026 con una novità presentando la nuova Amalfi Spider

02:16
Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

Mazda CX-6e, il crossover elettrico presentato a Roma

01:24
Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

Cupra Born si rifà il look, il SUV elettrico diventa più aggressivo

02:18
Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

Auto da Film: Subaru Impreza WRX Limited di Baby Driver

02:28
I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

I 60 anni di Lamborghini Miura, l'omaggio alla prima supercar della storia

02:01
Autotorino, un anno ricco di traguardi

Autotorino, un anno ricco di traguardi

02:25
PILLS SRV FERRARI AMALFI SPIDER

Ferrari Amalfi, arriva la Spider

01:58
Nuova Mazda CX-5

Nuova Mazda CX-5

02:12
Alpine A290 GTS

Alpine A290 GTS

I più visti di Drive Up

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

Phil Charles - Mi hanno chiamato i miei ex colleghi di F1

C'è un nuovo cartello stradale (a forma di rombo)

La prima station wagon di Dacia è realtà

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

Phil Charles - Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E

La Cina delle auto elettriche...fa la coda al distributore

Phil Charles - A Shanghai vedremo i veri valori

Phil Charles - A Shanghai vedremo i veri valori

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:47
Antonelli nella storia: pole a Shanghai, le Ferrari in seconda fila
 Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12
09:32
Antonelli in Pole, seconda fila Ferrari: gli scatti delle Qualifiche
09:27
Cairo risponde alle minacce: "Un dispiacere per i bambini". Poi le parole sulla contestazione
09:01
Il motore diesel ibrido tedesco di cui non si era mai parlato
Cristian Chivu (Inter)
08:54
Scudetto decisivo per il rinnovo di Chivu? La decisione dell'Inter e le chance di rinnovo