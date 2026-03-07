Analisi

Mercedes prova di forza, Vasseur: "un altro pianeta"

I tedeschi non hanno avuto rivali durante le qualifiche

di Tommaso Marcoli
07 Mar 2026 - 11:00
© Getty Images

© Getty Images

La prima qualifica della stagione 2026 sembra aver messo in chiaro che Mercedes è tecnicamente superiore a tutti gli altri. La W17 di George Russell e Kimi Antonelli è esplosiva, solida e - soprattutto - velocissima: quasi un secondo in più dei rivali. Un abisso, per uno sport che conta i centesimi di secondo. I pretest in Bahrain avevano effettivamente anticipato una AMG in vantaggio, nessuno - però - si sarebbe aspettato un simile margine.
Volano
In Australia la scuderia guidata da Toto Wolff gioca a carte scoperte e dimostra - probabilmente - di aver sviluppato la miglior power unit dell'anno. I tanto discussi rapporti di compressione variabile (ma a questo proposito la FIA si esprimerà il primo giugno 2026) sembrano poter fare davvero la differenza, suscitando anche le reazioni dei piloti: "se è davvero il rapporto di compressione, allora sarò deluso che la FIA abbia permesso che fosse così, che non sia conforme al regolamento", ha dichiarato Lewis Hamilton.
Ferrari dietro 
Sarà questo l'asso nella manica tale da garantire una vittoria quasi a priori per Mercedes? Lo scopriremo domenica. Ferrari - che in Bahrain aveva dimostrato un buon potenziale - partirà dalla quarta (Leclerc) e settima (Hamilton) posizione. Non un grande inizio di stagione. "Purtroppo con queste macchine appena la strategia taglia la potenza un pochino di più in un punto, puoi subito perdere due o due decimi e mezzo", ha dichiarato il monegasco. Hamilton severo sulla gestione gara: "Oggi la cosa più difficile per noi è stato gestire l'energia della batteria. Abbiamo avuto qualche problema. E per la gara è totalmente un'incognita." Fred Vasseur sembra avere le idee molto chiare: "Mercedes oggi era su un altro pianeta e dovremo fare dei passi avanti per poter lottare con loro, ma loro oggi erano davvero su un altro pianeta". 

mercedes
vasseur
ferrari
formula 1
f1
f1 2026
gp australia
antonelli

Ultimi video

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

I più visti di Formula 1

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

Pole annunciata per Russell a Melbourne, prima fila tutta Mercedes con Antonelli

Piastri suona la carica: dimostrazione di forza Mercedes davanti alle Ferrari

Leclerc: "Sarà una qualifica incerta". Hamilton: "Finalmente si fa sul serio"

Incubo Alonso, il motore Honda è un disastro: "Finiti i pezzi"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:20
Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo
11:01
Salomon Aero Glide 4 GRVL: correre oltre i confini
11:00
Mercedes prova di forza, Vasseur: "un altro pianeta"
10:47
Pattada Wild Trail: sul filo della passione nella patria delle resolzas
10:46
Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano