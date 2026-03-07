Allegri: "Scudetto da riaprire? Pensiamo alla Champions. L'Inter è la più forte"

Alla vigilia, l'allenatore del Milan Max Allegri ha analizzato l'incrocio in conferenza stampa: "Il derby è sempre una partita particolare, speciale e bella da giocare e da vivere. Sarà una bella serata di sport, dove si affrontano la prima e la seconda squadra del campionato. Ma i tre punti valgono come ogni partita. Non sarà facile perché affrontiamo una squadra forte, che ha pareggiato solo una volta, le ha vinte tutte e ne ha perse solo 4. Dopo la partita vedremo se siamo rimasti a -10, andati a -7 o a -13, ragioneremo alla fine della partita. Scudetto riaperto in caso di successo? Ci mancano cinque vittorie per arrivare in Champions...".