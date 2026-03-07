Sci, Coppa del Mondo: trionfo-bis in discesa di Pirovano in Val di Fassa

"Oggi sono arrivata al traguardo e ci credevo meno di ieri. A metà pista ero stanchissima, la giornata di ieri mi aveva tolto tante energie, avevo la sensazione che non fosse abbastanza. Ora ho vinto ancora per un altro centesimo, quando ho visto luce verde mi sono detta 'macchè, è uno scherzo'. Abbiamo sempre parlato di tutta la mia sfortuna, ora in due giorni ho pareggiato i conti. È incredibile, è tutto surreale e troppo bello". Così laura Pirovano, vincitrice anche della seconda discesa libera della Val di Fassa. L'azzurra si presenta all'ultimo appuntamento di CdM con 28 punti di vantaggio sulla Aicher e il sogno di vinceer la Coppa del mondo di specialità non è più un sogno: "Non ci voglio pensare, è un insieme di emozioni che faccio fatica a gestire. È surreale. Alla fine è vero, ho sempre mancato il podio prima ma la costanza sta pagando, sono troppo felice", ha concluso.