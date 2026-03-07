Sci, Coppa del Mondo: trionfo-bis in discesa di Pirovano in Val di Fassa
L'azzurra si ripete dopo il successo di ieri e fa due su due in discesa. Goggia chiude fuori dalla top-10
Fino a ieri Laura Pirovano si trovava a secco di podi in Coppa del Mondo, con tantissimi quarti posti e tanta sfortuna, poi ecco un formidabile uno-due. Dopo aver trionfato venerdì nella discesa libera disputata in Val di Fassa, arriva il bis per l'azzurra, che vince ancora con un margine ridotto: un solo centesimo su Cornelia Huetter, che sognava la vittoria. Tempo di 1.20.91 per Pirovano, che precede l'austriaca e Suter (+0.05), mentre Goggia è 11a.
Dopo 29 piazzamenti in top-10 e tantissimi quarti posti, ieri Laura Pirovano si era sbloccata vincendo la prima discesa libera in Coppa del Mondo. Quest'oggi, l'azzurra ha concesso il bis con un'altra prova perfetta in Val di Fassa, una terra a lei molto cara. Un successo che, ironia della sorte, arriva con le stesse modalità viste nella giornata di venerdì. Pirovano, che non era mai salita sul podio in CdM fino a ieri, trionfa ancora per un solo centesimo in una discesa che vede le prime tre racchiuse in un margine ridottissimo. L'azzurra si trova a fronteggiare l'ottimo tempo dell'austriaca Cornelia Huetter e le resta in scia per tutta la discesa, con un ritardo di 11/100 nell'ultimo intermedio: proprio in questo settore arriva il capolavoro che vale la vittoria, col tempo di 1.20.91. Huetter chiude così a un solo centesimo, terza invece Corinne Suter: per lei cinque centesimi di ritardo.
Quarta posizione per l'ex campionessa olimpica Breezy Johnson (+0.64), che precede Weidle (+0.68) e Raedler (+0.86): top-10 completata da Kajsa Vickhoff Lie (+0.88), Ledecka (+0.95) e il duo composto dalla norvegese Monsen e da Nicol Delago (+1.03). Fuori dalle dieci e 11a Sofia Goggia, apparsa molto insoddisfatta della sua prova: chiude a 1"05 dalla compagna. Nella top-20 Nadia Delago (+1.24), appena fuori dalle venti invece Roberta Melesi (+1.58) ed Elena Curtoni (+1.91), che vanno comunque a punti. Pirovano fa così due su due in Val di Fassa e si prende il pettorale rosso della CdM di discesa, strappandolo all'infortunata Lindsey Vonn: guida con 436 punti davanti ad Aicher (408), dovrà difendere il primato da qui alle finali di Coppa del Mondo. Nella Coppa del Mondo generale, Shiffrin resta in testa con 1133 punti: alle sue spalle, Aicher (1016) e Rast (963).
Pirovano dopo la vittoria: "Surreale"
"Oggi sono arrivata al traguardo e ci credevo meno di ieri. A metà pista ero stanchissima, la giornata di ieri mi aveva tolto tante energie, avevo la sensazione che non fosse abbastanza. Ora ho vinto ancora per un altro centesimo, quando ho visto luce verde mi sono detta 'macchè, è uno scherzo'. Abbiamo sempre parlato di tutta la mia sfortuna, ora in due giorni ho pareggiato i conti. È incredibile, è tutto surreale e troppo bello". Così laura Pirovano, vincitrice anche della seconda discesa libera della Val di Fassa. L'azzurra si presenta all'ultimo appuntamento di CdM con 28 punti di vantaggio sulla Aicher e il sogno di vinceer la Coppa del mondo di specialità non è più un sogno: "Non ci voglio pensare, è un insieme di emozioni che faccio fatica a gestire. È surreale. Alla fine è vero, ho sempre mancato il podio prima ma la costanza sta pagando, sono troppo felice", ha concluso.