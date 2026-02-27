Statistiche

Il più veloce ai test prestagionali, non vince mai il mondiale

Almeno nelle ultime sette stagioni, soltanto Max Verstappen ha registrato il miglior tempo e si è confermato campione del Mondo nel 2021

di Redazione
27 Feb 2026 - 12:11
© Getty Images

© Getty Images

Le statistiche lasciano il tempo che trovano. Sono più che altro un espediente per parlare di un determinato argomento, mettendo in luce un dettaglio raccolto e filtrato in un mare di dati. Con la conclusione dei test prestagionali in Bahrain, la Formula 1 ha offerto diversi spunti di riflessione e argomenti di discussione. In attesa che il mondiale prenda il via l'8 marzo in Australia, vien da chiedersi - guardando qualche numero - chi sarà il pilota più competitivo quest'anno. E a questo proposito una statistica dice che...
Non conta molto
Nelle ultime sette stagioni, nessuno dei piloti che ha registrato il miglior tempo durante i test ha poi vinto il mondiale. Nessuno eccetto Max Verstappen che nel 2021 fu il più veloce a febbraio e si riconfermò a dicembre (ma parliamo del controverso episodio di Abu Dhabi con la Safety Car che entra dopo 57 giri dominati ha Hamilton). Per il resto, il giro più veloce prima dell'inizio del campionato non è mai coinciso con il titolo a fine anno.
Perché è sempre così?
Nel 2019 Vettel registrò il miglior tempo, vinse Hamilton; nel 2020 toccò a Bottas ma fu sempre Hamilton a vincere il titolo iridato; nel 2021 la già citata "doppietta" di Verstappen; nel 2022 Hamilton sembrava il più veloce ma vinse di nuovo Max; nel 2023 toccò a Perez che poi lasciò il gradino più alto del podio a Verstappen mentre nel 2024 e 2025 Carlos Sainz fece un'ottima prestagione ma il titolo lo conquistarono rispettivamente Verstappen e Norris. Insomma, essere il migliore nei test prestagionali non sembra portare bene. E quest'anno il più veloce è stato Charles Leclerc...

formula 1
f1
test bahrain
f1 bahrain
leclerc
mondiale formula 1

