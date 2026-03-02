Zielinski: "Faremo di tutto per il Doblete. E sul derby... "
Il centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della semifinale di Coppa Italia col Como
"Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto". Piotr Zielinski, colonna dell'Inter di Chivu, ha le idee chiare in vista del rush finale: i nerazzurri possono vincere campionato e Coppa Italia rendendo più che una ottima una stagione dove l'unica macchia è rappresentata dall'eliminazione in Champions League.
Nel mirino c'è il derby di domenica col Milan ma prima Lautaro e compagni devono affrontare il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia che sarà trasmessa martedì su Canale 5 a partire dalle ore 21: "Ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione - ha raccontato l'ex Napoli in esclusiva a Sportmediaset -. Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano con grande qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione".
E sul derby: "Le ultime partite con i rossoneri sono andate male ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. I tifosi? Sono stati fantastici, ci hanno dato una grande mano. Abbiamo risposto alla grande dopo l'eliminazione dalla Champions League".