Zielinski: "Faremo di tutto per il Doblete. E sul derby... "

Nel mirino c'è il derby di domenica col Milan ma prima Lautaro e compagni devono affrontare il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia che sarà trasmessa martedì su Canale 5 a partire dalle ore 21: "Ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione - ha raccontato l'ex Napoli in esclusiva a Sportmediaset -. Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano con grande qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione".