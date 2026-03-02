La moviola di Inter-Genoa: il fallo di Calhanoglu era da rosso?

Moviola di Inter-Genoa a Pressing, focus sul fallo di Calhanoglu su Ekuban che per qualcuno avrebbe meritato l'espulsione: "Ekuban anticipa Calhanoglu, l'arbitro Fabbri ammonisce. Non puoi mai essere espulsione perché non ci sono i criteri della chiara occasione da gol: il pallone andava verso l'esterno del campo e la distanza dalla porta è troppa. In più c'era anche Carlos Augusto che sarebbe potuto rientrare".