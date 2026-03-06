Milan, Saelemaekers oltre il derby: "Calhanoglu mi ha aiutato tanto, è un amico"

Alexis Saelemaekers racconta il rapporto extra-campo con Hakan Calhanoglu verso il derby. "Mi ha aiutato tanto quando avevo 20 anni"

06 Mar 2026 - 15:05

Il clima per il derby di Milano inizia a farsi rovente e Alexis Saelemaekers, ai microfoni di Dazn, ha voluto raccontare il lato più umano della rivalità, soffermandosi in particolare sul suo rapporto speciale con Hakan Calhanoglu. Nonostante oggi vestano maglie contrapposte, il legame tra i due resta profondo: "Ho sempre avuto un bel rapporto con Calhanoglu", ha spiegato il belga, ricordando l'importanza del turco al suo arrivo in rossonero. "È uno dei primi giocatori, quando sono arrivato a 20 anni, che mi ha aiutato tanto, anche fuori dal campo; mi ha presentato la sua famiglia". Una sintonia che non si è spezzata con il passaggio del numero 20 all'Inter: "A volte ci chiamiamo ancora, non parliamo mai di calcio". Ma la concentrazione per il match resta massima: "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre, appena inizia la settimana è sempre in testa". E per celebrare un eventuale gol, Alexis ha già una promessa: "Se segno cambio chitarra, ne compro una elettrica".

