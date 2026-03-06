Inter, Bonny torna in gruppo: col Milan unico assente Lautaro

Tutto secondo previsioni: Bonny è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e sarà dunque regolarmente a disposizione di Chivu per il derby di domenica sera contro il Milan. A due giorni dal match, dunque, l'unico indisponibile tra le fila dell'Inter è Lautaro, per il cui rientro servono ancora un paio di settimane. Per quanto riguarda la formazione, in attacco la coppia titolare dovrebbe comunque essere quella composta da Pio Esposito e Thuram, a centrocampo invece l'unico vero dubbio con il ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan: sicuri del posto Barella e Zielinski. Sugli esterni Dimarco e Luis Henrique. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno Bisseck, Akanji e Bastoni.