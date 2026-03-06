Inter, Bonny torna in gruppo: col Milan unico assente Lautaro

06 Mar 2026 - 15:28
© Getty Images

© Getty Images

Tutto secondo previsioni: Bonny è tornato oggi ad allenarsi in gruppo e sarà dunque regolarmente a disposizione di Chivu per il derby di domenica sera contro il Milan. A due giorni dal match, dunque, l'unico indisponibile tra le fila dell'Inter è Lautaro, per il cui rientro servono ancora un paio di settimane. Per quanto riguarda la formazione, in attacco la coppia titolare dovrebbe comunque essere quella composta da Pio Esposito e Thuram, a centrocampo invece l'unico vero dubbio con il ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan: sicuri del posto Barella e Zielinski. Sugli esterni Dimarco e Luis Henrique. In difesa, davanti a Sommer, ci saranno Bisseck, Akanji e Bastoni.

videovideo
Leggi anche
Bastoni (Inter)

Anche l'Assocalciatori con Bastoni: "Accanimento eccessivo per un motivo preciso"

inter
bonny

Ultimi video

01:39
Napoli: aria di ritorni

Napoli, aria di ritorni: da Anguissa a De Bruyne

01:19
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

02:34
DICH SPALLETTI PRE PISA DICH

Spalletti: "Gara difficilissima perché tutto l'ambiente la reputa abbordabile"

03:31
Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

04:49
Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

01:52
Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

01:50
Trump incontra Messi

Trump incontra Messi: Leo alla Casa Bianca

01:33
Bonaventura ha detto stop

Bonaventura ha detto stop: l'annuncio alla vigilia del 'suo' derby

01:35
Pasalic, quanti gol

Pasalic, l'uomo in più al servizio della Dea

01:46
Inter, servono i gol

Inter, i gol arrivano lontano dall'attacco

01:46
Rabiot "spinge" il Milan

Rabiot "spinge" il Milan: il derby per credere nello scudetto

01:33
C'eravamo tanti amati

C'eravamo tanti amati: Gasp torna dal vecchio amore

02:04
Cuadrado ritrova la Juve

Cuadrado ritrova l'emozione del passato bianconero

02:05
Ora "Loca" è un leader

Il ritorno del capitano: ora Locatelli è un leader Juve

01:34
Domani Juventus-Pisa

Juventus-Pisa, i dubbi di Spalletti contro l'ex Cuadrado

01:39
Napoli: aria di ritorni

Napoli, aria di ritorni: da Anguissa a De Bruyne

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Juve, ecco i rinnovi

Juve, ecco i rinnovi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:43
Genova dà l'ultimo saluto al portiere rossoblucerchiato 'Sarin' Di Vincenzo
16:26
Juve, Spalletti: "Vlahovic non convocato, si punta per Udine"
16:23
La Serie B reintroduce il 'Cartellino verde' per i comportamenti virtuosi
 Cristiano Ronaldo
16:02
Cristiano Ronaldo, infortunio shock: vola a Madrid per curare il ginocchio
15:28
Inter, Bonny torna in gruppo: col Milan unico assente Lautaro