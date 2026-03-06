Roma, tegola Dybala: oggi l'intervento al ginocchio. Ecco quanto starà fuori
Nuovo stop per Paulo Dybala: oggi l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro
Sembra un’odissea senza fine quella di Paulo Dybala, che proprio nella settimana più dolce della sua vita privata, segnata dalla nascita del primo figlio, si ritrova a fare i conti con l'ennesimo scherzo del destino. Durante l’allenamento di ieri mattina sono bastati appena dieci minuti perché la "Joya" avvertisse nuovamente quel dolore al ginocchio sinistro che lo tormenta ormai dalla sfida di fine gennaio contro il Milan, costringendolo ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il campo tra lo sconforto generale.
Dybala si opera
Nonostante i tentativi estremi tra agopuntura e terapie specifiche, l’infiammazione non accenna a placarsi, rendendo vana la convocazione simbolica dell'ultima domenica e obbligando lo staff medico, giovedì sera, a valutare soluzioni drastiche: oggi operazione in artroscopia al ginocchio a Villa Stuart per capirne le reali condizioni.
Quando rientra Dybala?
L'attaccante argentino, in scadenza di contratto a fine anno e sogno del Boca Juniors, dovrebbe stare fermo due-tre settimane e tornare ad aprile dopo la sosta per le nazionali con la prospettiva di un ritorno in campo verso metà mese.