Leclerc: "Mi è andata bene, con Kimi in pista sarebbe stata dura". Hamilton: "Possiamo lottare con Mercedes"
Il vincitore punta a prendere slancio dalla vittoria in Inghilterra per dare una svolta alla sua stagionedi Stefano Gatti
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CHARLES LECLERC
"Gara dal finale un po' strano ma per me incredibile, visto che venivo da un periodo difficile. Dopo la Sprint e prima delle qualifiche del sabato mi sembrava di aver trovato qualcosa a livello di feeling. Mi ero un po' esposto ma poi era tutto da confermare oggi e per fortuna questo è successo. È stato un periodo molto duro, iniziato a Montecarlo: zero feeling. Lo avevo ritrovato solo in parte a Barcellona, poi in Austria ero di nuovo andato male. Qui è andato tutto bene, speriamo adesso di prendere slancio da qui e di continuare così. Certo, con Kimi in pista sarebbe stata molto al limite: sarebbe stata impresa tenere il primo posto. Mi sono arrabbiato con la Safety Car perché secondo me andava troppo piano aspettando i doppiati per farli passare. Le mie gomme al quel punto erano molto fredde, temevo molto la ripartenza. Tutto sommato per me è stato meglio che sia finita così. Fino a giovedì pensavamo che avremmo fatto fatica, non ci stavamo nascondendo. I dati ci dicevano questo. È importante ora capire anche perché siamo andati molto meglio del previsto".
LEWIS HAMILTON
"Complimenti a Charles, è un grande risultato per il team. Purtroppo ho preso una penalità per falsa partenza ma Charles aveva più passo di me. Io ho sofferto con il bilanciamento ma sono ugualmente soddisfatto. Sembra che possiamo lottare con Mercedes: stiamo facendo un gran lavoro, dobbiamo ancora colmare il divario ma intanto siamo già a quota due vittorie".
FREDERIC VASSEUR
"Vittoria fantastica per tutto il team e soprattutto per Leclerc. Ultimamente ha ricevuto tante critiche ma noi non gli abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno. Speravo che Hamilton potesse superare Russell all'ultimo giro alla ripartenza della Safety Car ma è andata come è andata. Kimi era veloce, molto più di Russell: forse all'inizio era in gestione. Con lui in gara sarebbe stata molto più dura".