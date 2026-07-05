Leclerc: "Mi è andata bene, con Kimi in pista sarebbe stata dura". Hamilton: "Possiamo lottare con Mercedes"

"Gara dal finale un po' strano ma per me incredibile, visto che venivo da un periodo difficile. Dopo la Sprint e prima delle qualifiche del sabato mi sembrava di aver trovato qualcosa a livello di feeling. Mi ero un po' esposto ma poi era tutto da confermare oggi e per fortuna questo è successo. È stato un periodo molto duro, iniziato a Montecarlo: zero feeling. Lo avevo ritrovato solo in parte a Barcellona, poi in Austria ero di nuovo andato male. Qui è andato tutto bene, speriamo adesso di prendere slancio da qui e di continuare così. Certo, con Kimi in pista sarebbe stata molto al limite: sarebbe stata impresa tenere il primo posto. Mi sono arrabbiato con la Safety Car perché secondo me andava troppo piano aspettando i doppiati per farli passare. Le mie gomme al quel punto erano molto fredde, temevo molto la ripartenza. Tutto sommato per me è stato meglio che sia finita così. Fino a giovedì pensavamo che avremmo fatto fatica, non ci stavamo nascondendo. I dati ci dicevano questo. È importante ora capire anche perché siamo andati molto meglio del previsto".