SPRINT RACE

Antonelli vince il duello con Hamilton, Norris completa il podio

Il leader del Mondiale mette la freccia sul sette volte iridata appena prima di metà distanza

di Stefano Gatti
04 Lug 2026 - 14:25
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Kimi Antonelli supera Lewis Hamilton a velocità doppia all'inizio dell'Hangar Straight al nono dei diciassette giri della Sprint di Silverstone e si aggiudica la vittoria nel formato breve del Gran Premio d'Inghilterra. Scattato dalla pole position, sir Lewis sale sul secondo gradino del podio. Per Antonelli - autore anche del giro più veloce della gara - si tratta della prima vittoria in una gara Sprint, ottenuta con un sorpasso sicuramente agevolato dal recupero di energia in un punto del tracciato- all'inizio di un rettilineo - dove raramente in passato si era assistito a sorpassi tanto perentori. Dietro ai due dominatori della gara, Lando Norris si assicura fin dai primi giri la terza posizione sotto la bandiera a scacchi, difendendola con le unghie e con i denti nel finale dal ritorno di George Russell che si ferma ai piedi del podio e torna a perdere terreno dal compagno di squadra nella classifica generale, mentre Charles Leclerc - autore suo malgrado di una partenza horror - sigilla la top five davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls (al neozelandese l'ultimo punto iridato in palio), un deludente Isack Hadjar e il rookie Arvid Lindblad con l'altra V-CarB chiudono invece la top ten. Undicesima e dodicesima posizione per le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Nel Mondiale Antonelli torna ad allungare - anche se di misura - sui suoi diretti rivali. Il pilota italiano sale a quota 179 punti, 43 in più di Russell (136) e 47 più di Hamilton (132).

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