Antonelli vince il duello con Hamilton, Norris completa il podio

Kimi Antonelli supera Lewis Hamilton a velocità doppia all'inizio dell'Hangar Straight al nono dei diciassette giri della Sprint di Silverstone e si aggiudica la vittoria nel formato breve del Gran Premio d'Inghilterra. Scattato dalla pole position, sir Lewis sale sul secondo gradino del podio. Per Antonelli - autore anche del giro più veloce della gara - si tratta della prima vittoria in una gara Sprint, ottenuta con un sorpasso sicuramente agevolato dal recupero di energia in un punto del tracciato- all'inizio di un rettilineo - dove raramente in passato si era assistito a sorpassi tanto perentori. Dietro ai due dominatori della gara, Lando Norris si assicura fin dai primi giri la terza posizione sotto la bandiera a scacchi, difendendola con le unghie e con i denti nel finale dal ritorno di George Russell che si ferma ai piedi del podio e torna a perdere terreno dal compagno di squadra nella classifica generale, mentre Charles Leclerc - autore suo malgrado di una partenza horror - sigilla la top five davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri. Liam Lawson con la migliore delle Racing Bulls (al neozelandese l'ultimo punto iridato in palio), un deludente Isack Hadjar e il rookie Arvid Lindblad con l'altra V-CarB chiudono invece la top ten. Undicesima e dodicesima posizione per le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto.