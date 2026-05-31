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Kimi Antonelli vince il Trofeo Bandini 2026: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

Kimi Antonelli riceve il Trofeo Bandini 2026 dopo un inizio di stagione record con la Mercedes. Le parole sul Mondiale e la prossima sfida a Montecarlo

31 Mag 2026 - 09:15
03:32 
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Kimi Antonelli è il pilota del momento in Formula 1: quattro vittorie nelle prime cinque gare stagionali, leader del Mondiale e, dunque, inevitabilmente il meritato premio del Trofeo Bandini 2026 che ha ricevuto a Brisighella. "Sono onorato ed emozionato di ricevere questo premio, un momento che mi ricorderò per sempre" racconta ad Anna Capella. 

Si torna subito sull'attualità, tra una settimana si corre a Montecarlo: "Nel team c'è un bel clima, ci stiamo divertendo ed è sempre bello scendere in pista. Sarà una sfida enorme perché nei circuiti cittadini non c'è margine di errore ed è difficile tirare fuori quell'ultimo decisivo decimo, sarà importante soprattutto la qualifica che poi quasi sempre decide la gara. Ho già fatto tanto simulatore e ne farò altro per arrivare pronto".

Il pilota Mercedes parla del tifo in Italia: "È sempre più difficile camminare per strada senza essere riconosciuto ma fa parte del gioco, mi piacere tutto questo supporto e cerco, quando posso, di dedicare un po' di tempo a tutti. Mi sto godendo il momento senza farmi trasportare troppo perché l'obiettivo finale (il Mondiale, ndr) è gigante e la strada ancora lunga, servirà alzare ulteriormente l'asticella per avere una chance di raggiungerlo".

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