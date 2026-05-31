Kimi Antonelli vince il Trofeo Bandini 2026: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

Si torna subito sull'attualità, tra una settimana si corre a Montecarlo: "Nel team c'è un bel clima, ci stiamo divertendo ed è sempre bello scendere in pista. Sarà una sfida enorme perché nei circuiti cittadini non c'è margine di errore ed è difficile tirare fuori quell'ultimo decisivo decimo, sarà importante soprattutto la qualifica che poi quasi sempre decide la gara. Ho già fatto tanto simulatore e ne farò altro per arrivare pronto".