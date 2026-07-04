Antonelli non sbaglia un colpo: storica pole a Silverstone

Kimi Antonelli riscrive la storia nelle qualifiche di Silverstone mettendo a segno la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Era dal 1953 che un pilota italiano (Alberto Ascari) non scattava davanti a tutti sulla pista ricavata in una base della RAF. Per AKA tempo da un minuto, 28 secondi e 111 millesimi, per un vantaggio di 175 millesimi su Leclerc che lo affiancherà sulla prima fila dello schieramento di partenza e di 347 su sir Lewis. George Russell deve accontentarsi di chiudere la seconda fila a 370 millesimi dal suo strabordante compagno di squadra che poche ore prima si era aggiudicato la gara Sprint. Per il pilota inglese un brivido nella prima fase della qualifica, sotto forma di un dritto in curva che lo ha portato fino a sfiorare le protezioni al termine della via di fuga. Terza fila aperta da Isack Hadjar che - come rarissimamente accade - fa meglio del compagno di squadra Max Verstappen. A fianco del franco-algerino c'è il campione del mondo in carica Lando Norris, in quarta fila insieme all'olandese ci sarà invece Oscar Piastri. Quinta fila monocolore Racing Bulls per Arvid Lindblad e Liam Lawson.