Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"
Russell tra l'incredulo e il sospettoso: "Molto molto sorpreso dalla Ferrari, c'è qualcosa che non mi torna..."di Stefano Gatti
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La tavola è apparecchiata per una Sprint di intenditori sabato 4 luglio a Silverstone. Davanti a tutti scatteranno il pilota con il maggior numero di titoli iridati (a pari merito con Michael Schumacher) e l'attuale leader della classifica iridata, nonché colui che ne ha preso il posto al volante della Mercedes, vale a dire Kimi Antonelli. A ruote ferme e ancora a caldo sir Lewis e AKA hanno così raccontato una qualifica per molti versi sorprendente.
LEWIS HAMILTON
"Adoro questa pista e questo pubblico. Mi sembra un sogno. Oggi la macchina è stata grandiosa, in fabbrica tutti stanno dando il massimo, portiamo pezzi nuovi ad ogni gara. Sono grato loro per questa pole. Siamo stati veloci fin da subito ma qui non ci aspettavamo di poter ambire alla prima fila. Era quello che pensavamo. Non ho parole, non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che sono partito davanti a tutti qui. L'anno scorso eravamo bloccati in una sorta di terra di nessuno. Venendo qui mi avevano spaventato dicendomi che saremmo stati dietro di sei decimi a causa del nostro deficit di potenza, così mi aspettavo che gli altri ad un certo punto salissero di motore, invece... è tutto vero. Il passo è buono. Sarà dura ma farò il massimo per tenermi tutti dietro in gara".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Io l'ho detto subito che qui la Ferrari era da tenere d'occhio. Sono sorpreso da quanto la loro macchina abbia guadagnato sul dritto: ora vanno come noi se non addirittura meglio. Hanno fatto un gran passo in avanti ma noi siamo lì. Dobbiamo solo fare qualcosa in più sabato per fare una bella Sprint ma soprattutto per migliorare ancora nella qualifica del Gran Premio. La pole di Hamilton non è solo questione di macchina ma anche di utilizzo dell'energia. Evidentemente loro hanno trovato qualcosa che funziona, noi però siamo tranquilli".
Incredulo al limite del sospettoso George Russell che deve accontentarsi del lato interno della terza fila:
GEORGE RUSSELL
"Molto strano quello che è successo oggi. Nel Q3 non abbiamo fatto il passo avanti che ci aspettavamo. Il terzo tempo non era lontano ma non avevo minimamente il passo di Lewis e Kimi. Strano, ripeto, dobbiamo capire perché. Il feeling generale non è malissimo ma il tempo sul giro non lo ha rispecchiato. La Ferrari era in ritardo in termini di potenza e di gestione dell'energia ma ora sono davanti a tutti: una vera sorpresa. Sono molto, molto sorpreso. Sapevamo che hanno un gran telaio ma c'è qualcosa che non mi torna. Pensavo che potessero andare più forte la settimana scorsa in Austria ed essere in difficoltà qui... Certo, Kimi è vicino ad Hamilton ma la Ferrari ha gestito meglio".