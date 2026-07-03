Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"

"Adoro questa pista e questo pubblico. Mi sembra un sogno. Oggi la macchina è stata grandiosa, in fabbrica tutti stanno dando il massimo, portiamo pezzi nuovi ad ogni gara. Sono grato loro per questa pole. Siamo stati veloci fin da subito ma qui non ci aspettavamo di poter ambire alla prima fila. Era quello che pensavamo. Non ho parole, non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che sono partito davanti a tutti qui. L'anno scorso eravamo bloccati in una sorta di terra di nessuno. Venendo qui mi avevano spaventato dicendomi che saremmo stati dietro di sei decimi a causa del nostro deficit di potenza, così mi aspettavo che gli altri ad un certo punto salissero di motore, invece... è tutto vero. Il passo è buono. Sarà dura ma farò il massimo per tenermi tutti dietro in gara".