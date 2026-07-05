Tennis, Wimbledon: Djokovic ai quarti, Safiullin ko in quattro set

TABELLONE MASCHILE

Pur non passeggiando, Novak Djokovic accede ai quarti di finale di Wimbledon, tenendo in piedi il sogno del suo ottavo successo sull'erba inglese e del venticinquesimo Slam. Ma Safiullin vende cara la pelle e lo dimostrano non solo il numero di set e la durata del match (quasi tre ore e mezza di gioco), ma anche quando perde i set lotta. Perché nel primo risponde al break immediato di Nole e anzi ha due set point a disposizione, ma da 5-2 si fa rimontare sul 5-5 e alla fine il tie-break sorride al serbo (8-6 dopo due set point sprecati. Nel secondo, il campione olimpico in carica sfrutta l'unico game con delle palle break (ben quattro nel sesto) e passa dal 2-2 al 5-2 chiudendo poi sul 6-3.