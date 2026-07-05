TENNIS

Tennis, Wimbledon: Djokovic ai quarti, Safiullin ko in quattro set

Il serbo vince 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3: ora Auger-Aliassime o Davidovich Fokina. Nel femminile, bene Pegula

05 Lug 2026 - 18:21
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Novak Djokovic non sbaglia e si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon. Il serbo concede un set a Safiullin, ma alla fine si impone con il punteggio di 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3. Il prossimo avversario di Nole sarà uno tra il canadese Auger-Aliassime e lo spagnolo Davidovich Fokina. Nel tabellone femminile, avanzano Pegula e Muchova: superate in tre parziali rispettivamente Jovic (4-6, 6-3, 6-1) e Krejcikova (7-5, 5-7, 6-3).

TABELLONE MASCHILE
Pur non passeggiando, Novak Djokovic accede ai quarti di finale di Wimbledon, tenendo in piedi il sogno del suo ottavo successo sull'erba inglese e del venticinquesimo Slam. Ma Safiullin vende cara la pelle e lo dimostrano non solo il numero di set e la durata del match (quasi tre ore e mezza di gioco), ma anche quando perde i set lotta. Perché nel primo risponde al break immediato di Nole e anzi ha due set point a disposizione, ma da 5-2 si fa rimontare sul 5-5 e alla fine il tie-break sorride al serbo (8-6 dopo due set point sprecati. Nel secondo, il campione olimpico in carica sfrutta l'unico game con delle palle break (ben quattro nel sesto) e passa dal 2-2 al 5-2 chiudendo poi sul 6-3.

Sembra finita, ma Safiullin rientra in partita. Prima si porta sul 2-2 (ma Djokovic rimonta), poi dopo sei palle break, ancora nel sesto game, replica il punteggio di Nole: 6-3 ma con il serbo avanti 2-1 nel conto dei parziali. Il quarto è però l'ultimo: Djokovic prima annulla una palla break, poi strappa il servizio e si porta sul 2-0. Un vantaggio che il russo non riuscirà a recuperare: finisce 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 dopo tre ore e mezza di gioco. E il sogno di Nole continua.

TABELLONE FEMMINILE
Jessica Pegula vede da vicino l'eliminazione, ma alla fine si prende la sfida tutta americana con Iva Jovic, che si prende il primo set ma perde al terzo. La numero 16 della classifica Wta sfrutta un parziale d'apertura con 7 break in 10 game: finisce 6-4 e con Pegula che perde alla battuta per ben quattro volte. Poi, però, la 4 al Mondo domina: nel secondo set si porta sul 4-1, perde un break di vantaggio ma se lo riprende proprio per firmare il 6-3 che vale l'1-1 nel conto dei parziali. Nel terzo, non c'è storia: 6-1 e accesso ai quarti di finale. Stesso obiettivo raggiunto da Karolina Muchova, che supera la connazionale Barbora Krejcikova dopo quasi tre ore di gara: finisce 7-5, 7-5, 6-3 in favore della nona al Mondo.

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