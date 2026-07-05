Antonelli: "Rottura istantanea, non me la spiego". Russell: "Fortunato nel finale, weekend difficile"

"Mah, il problema è stato il wheelshield (lo scudo aerodinamico all'interno delle ruote anteriori, ndr): è stata una rottura istantanea nel passaggio sopra il cordolo della Copse ma non me lo spiego perché non ho fatto nulla di diverso dai giri precedenti. Mi dispiace soprattutto perché abbiamo dovuto fare due pit stop: il primo cambio per cambiare l'altro er rimuovere il pezzo danneggiato. Dopo la macchina era guidabile, per modo di dire. Avrei potuto evitare la penalità e fare sesto o settimo, mi viene da dire. Ovviamente sono deluso e arrabbiato ma la cosa importante è che oggi andavo forte e avevo grandi possibilità di vittoria perché con la mescola hard stavo vendendo su fortissimo nei confronti di Leclerc".