GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

Antonelli: "Rottura istantanea, non me la spiego". Russell: "Fortunato nel finale, weekend difficile"

Lo scudo ruota danneggiato lascia Kimi a abocca asciutta ma il leader del Mondiale guarda avanti

05 Lug 2026 - 18:58
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© Getty Images

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ANDREA KIMI ANTONELLI

"Mah, il problema è stato il wheelshield (lo scudo aerodinamico all'interno delle ruote anteriori, ndr): è stata una rottura istantanea nel passaggio sopra il cordolo della Copse ma non me lo spiego perché non ho fatto nulla di diverso dai giri precedenti.  Mi dispiace soprattutto perché abbiamo dovuto fare due pit stop: il primo cambio per cambiare l'altro er rimuovere il pezzo danneggiato. Dopo la macchina era guidabile, per modo di dire. Avrei potuto evitare la penalità e fare sesto o settimo, mi viene da dire. Ovviamente sono deluso e arrabbiato ma la cosa importante è che oggi andavo forte e avevo grandi possibilità di vittoria perché con la mescola hard stavo vendendo su fortissimo nei confronti di Leclerc". 

GEORGE RUSSELL

"Congratulazioni a Leclerc prima di tutto. È il mio primo podio a Silverstone, sono felicissimo. Gara fortunata per me, almeno nel finale. Probabilmente avrei meritato di finire terzo. In caso di ripartenza non avrei potuto difendermi dai miei rivali perché avevo una gomma vecchia. Sono contento per me e per il mio team. Non è stato un weekend facile. Dobbiamo continuare a spingere perché la Ferrari è molto forte. La sfida è aperta".   

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