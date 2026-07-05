Silverstone, finale thrilling: Lerclerc torna alla vittoria, Antonelli fuori dai punti

A Silverstone succede tutto negli ultimi dieci giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell (costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta) e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via e sotto inchiesta per un'infrazione in regime di bandiere gialle (rischia una penalità da cinque secondi). A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari un problema tecnico a dieci giri dalla bandiera a scacchi (scudo ruota danneggiato causa passaggio duro sul cordolo di curva nove) per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del Mondiale riesce a proseguire fino alla bandiera a scacchi ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo (fuori dai punti iridati) dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione. Ko per uscita di pista a Stowe a sei giri dalla fine Max Verstappen, in quel momento terzo all'inseguimento di Hamilton. La Safety Car provocata dall'uscita dell'olandese accompagna il gruppo fino alla bandiera a scacchi ma la sosta ai box per montare una gomma rossa impedisce alla Ferrari di fare doppietta perché Hamilton viene in quel momento scavalcato da Russell. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Scuderia dopo quella di Lewis Hamilton tre settimane fa a Barcellona. Per la Ferrari si tratta anche della vittoria numero 250 nel Campionato del Mondo di Formula Uno.