GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

Silverstone, finale thrilling: Lerclerc torna alla vittoria, Antonelli fuori dai punti

Hamilton è sotto inchiesta per un'infrazione in regime di Safety Car

di Stefano Gatti
05 Lug 2026 - 19:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 33
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

A Silverstone succede tutto negli ultimi dieci giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell (costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta) e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via e sotto inchiesta per un'infrazione in regime di bandiere gialle (rischia una penalità da cinque secondi). A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari un problema tecnico a dieci giri dalla bandiera a scacchi (scudo ruota danneggiato causa passaggio duro sul cordolo di curva nove) per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del Mondiale riesce a proseguire fino alla bandiera a scacchi ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo (fuori dai punti iridati) dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione. Ko per uscita di pista a Stowe a sei giri dalla fine Max Verstappen, in quel momento terzo all'inseguimento di Hamilton. La Safety Car provocata dall'uscita dell'olandese accompagna il gruppo fino alla bandiera a scacchi ma la sosta ai box per montare una gomma rossa impedisce alla Ferrari di fare doppietta perché Hamilton viene in quel momento scavalcato da Russell. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Scuderia dopo quella di Lewis Hamilton tre settimane fa a Barcellona. Per la Ferrari si tratta anche della vittoria numero 250 nel Campionato del Mondo di Formula Uno.  

formula 1
gp gran bretagna
silverstone

Ultimi video

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:52
Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

Povero Antonelli: preso a pistolettate di champagne nella festa per Russell

00:15
Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

Sinner guarda le qualifiche del GP d'Austria

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

I più visti di Formula 1

Antonelli vince il duello con Hamilton, Norris completa il podio

Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"

Hamilton in pole a Silverstone: prima fila da sogno con Antonelli

Antonelli non sbaglia un colpo: storica pole a Silverstone

Antonelli: "Che battaglia con Lewis". Hamilton: "Non avevo batteria per controbattere"

L'annuncio di Vasseur: "Hamilton in Ferrari anche nel 2027"

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:05
Silvesrstone, finale thrilling: Lerclerc torna alla vittoria, Antonelli fuori dai punti
 2022/23: Leao (15)
19:05
Dopo Tonali il Tottenham piomba su Leao, contatti e apertura. Sullo sfondo c’è anche il Barça
18:58
Antonelli: "Rottura istantanea, non me la spiego". Russell: "Fortunato nel finale, weekend difficile"
18:32
Leclerc: "Mi è andata bene, con Kimi in pista sarebbe stata dura". Hamilton: "Possiamo lottare con Mercedes"
18:21
Safiullin lotta, ma Djokovic lo batte in quattro set e vola ai quarti di Wimbledon