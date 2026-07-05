Milan: il Tottenham piomba su Leao, contatti con l’entourage. Sullo sfondo c’è anche il Barça
La squadra di De Zerbi fa sul serio per il portoghese, che sarebbe felice di andare a giocare in Premier. Le buone prestazioni al Mondiale hanno riacceso però anche l’interesse del club blaugrana
Nonostante l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan e qualche recente segnale di riavvicinamento, la storia d'amore tra Rafa Leao e il club rossonero è giunta ai titoli di coda. Il nuovo tecnico portoghese ha cercato un contatto diretto con l'attaccante per valutare una sua eventuale permanenza, ma l'incontro avvenuto in settimana tra la nuova dirigenza del Diavolo e l'entourage del classe '99 ha confermato la reciproca intenzione di dirsi addio e così dopo 7 anni a Milano, la separazione entro l'estate sembra ormai una certezza.
Finora Arsenal, Manchester United, oltre a qualche club della Saudi Pro League si erano limitati a semplici sondaggi senza mai presentare un'offerta concreta, ma nelle ultime ore a muoversi con assoluta decisione è stato il Tottenham di Roberto De Zerbi, che secondo quanto riporta TEAMtalk avrebbe già avviato colloqui "molto positivi" con il super-agente Jorge Mendes, che gestisce gli interessi dell'esterno insieme al padre del ragazzo.
Leao dal canto suo avrebbe già dato la totale apertura al trasferimento a Londra perché fortemente affascinato dall'idea di misurarsi con la Premier League – da lui considerata il palcoscenico ideale – e stimolato dal ruolo di leader offensivo che De Zerbi gli riserverebbe agli Spurs, che cercano appunto un esterno destro di piede da far agire sulla corsia sinistra. A convincere il portoghese ci sarebbe anche un ricco ingaggio sul tavolo e la prospettiva di un progetto di rilancio ambizioso, mirato a riscattare una stagione difficilissima in cui il club londinese ha sfiorato la retrocessione.
I soldi per chiudere l'operazione non mancano. Il Tottenham è la squadra più scatenata d'Europa e ha già investito una cifra vicina ai 200 milioni di euro per tre colpi di spessore: il difensore van Hecke, Mateus Fernandes e soprattutto Sandro Tonali, grande amico ed ex compagno di Leao in rossonero. La richiesta del Milan per dare il via libera definitivo si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una somma che non spaventa la dirigenza della squadra inglese, che per di più il prossimo anno non giocherà le coppe.
In Inghilterra dicono che si respira grande fiducia e si spingono anche a ipotizzare che l'imminente tesoretto in arrivo nelle casse rossonere spiegherebbe le grandi manovre di mercato condotte dal Milan in questi giorni, ma gli Spurs non sono l'unica squadra interessata al portoghese perché le buone prestazioni al Mondiale hanno riacceso anche l'interesse del Barcellona, che lo aveva seguito anche nelle ultime due estati. Lo scorso anno il Barça puntò su Rashford anche a causa della situazione economica, preferendo un prestito a un investimento che all'epoca sarebbe stato ingente, ma i rapporti lacerati tra il Milan e il giocatore potrebbero aprire ora a una strada diversa. Il club blaugrana però, sottolinea il Mundo Deportivo, al momento potrebbe tentare l'assalto solamente se il Milan aprisse alla soluzione del prestito con diritto di riscatto.