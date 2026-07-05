Milan: il Tottenham piomba su Leao, contatti con l’entourage. Sullo sfondo c’è anche il Barça

In Inghilterra dicono che si respira grande fiducia e si spingono anche a ipotizzare che l'imminente tesoretto in arrivo nelle casse rossonere spiegherebbe le grandi manovre di mercato condotte dal Milan in questi giorni, ma gli Spurs non sono l'unica squadra interessata al portoghese perché le buone prestazioni al Mondiale hanno riacceso anche l'interesse del Barcellona, che lo aveva seguito anche nelle ultime due estati. Lo scorso anno il Barça puntò su Rashford anche a causa della situazione economica, preferendo un prestito a un investimento che all'epoca sarebbe stato ingente, ma i rapporti lacerati tra il Milan e il giocatore potrebbero aprire ora a una strada diversa. Il club blaugrana però, sottolinea il Mundo Deportivo, al momento potrebbe tentare l'assalto solamente se il Milan aprisse alla soluzione del prestito con diritto di riscatto.