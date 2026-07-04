Antonelli: "Che battaglia con Lewis". Hamilton: "Non avevo batteria per controbattere"

"Con Lewis è stata una bella battaglia, poi quando sono entrato in overtake mode ho avuto la mia opportunità e l'ho sfruttata. Ho preparato il sorpasso nelle curve precedenti e poi ho dato tutto, cercando di staccarlo subito per non offrirgli la chance di rispondere. Abbiamo un grande slancio ma non possiamo abbassare la guardia perché Hamilton e la Ferrari stanno facendo un gran lavoro ma anche Red Bull e McLaren sono in rimonta e poi c'è sempre il mio compagno di squadra. Dobbiamo continuare ad alzare l'asticella. Tenevo molto al giro veloce e volevo far vedere a tutti che stavo bene in macchina e mi stavo divertendo, ma soprattutto che abbiamo ancora il miglior passo di tutti. La Ferrari oggi usava molto meglio l'energia nel secondo settore, noi nel primo. È una cosa che dobbiamo studiare bene in vista della qualifica del Gran Premio".