Hamilton in pole a Silverstone: prima fila da sogno con Antonelli
Il sette volte iridato conferma il suo grande stato di forma sulla pista di casadi Stefano Gatti
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Lewis Hamilton firma la pole Sprint di Silverstone con il tempo di un minuto, 28 secondi e 376 millesimi, battendo di 11 millesimi Andrea Kimi Antonelli. Seconda fila tutta grinta per Max Verstappen con la Red Bull (321 millesimi il suo ritardo dalla pole) e per Charles Leclerc con l'altra SF-26 di Maranello (+0.327). Non va oltre l'interno della terza fila George Russell con l'altra Mercedes (+0.357) che avrà al suo fianco il campione del mondo in carica Lando Norris (+0.364). Oscar Piastri con l'altra McLaren e Isack Hadjar (Red Bull) scatteranno dalla quarta fila, con le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad a chiudere la top ten.
La fila centrale dello schieramento (la sesta) vede al suo interno Pierre Gasly con la Alpine - primo escluso al taglio del Q2 - e sul lato esterno Gabriel Bortoleto con la sua Audi. Settima fila per l'altra Audi di Nico Hulkenberg e per l'altra Alpine di Franco Colapinto, mentre dall'ottava muoveranno le Williams-Mercedes (parzialmente evolute) di Carlos Sainz e di Alexander Albon.
Dall'interno della nona fila scatterà Oliver Bearman (Haas-Ferrari) primo escluso al taglio iniziale del Q1. Al suo fianco il compagno di squadra Esteban Ocon. Il gioco delle coppie prosegue con la decima fila occupata dalle due Cadillac - anch'esse spinte dalla power unit di Maranello - di Sergio Perez e di Valtteri Bottas e si conclude con l'undicesima, sulla quale (purtroppo per loro non è una novità) trovano posto le due Aston Martin-Honda di Fernando Alonso e Lance Stroll.