Hamilton in pole a Silverstone: prima fila da sogno con Antonelli

Lewis Hamilton firma la pole Sprint di Silverstone con il tempo di un minuto, 28 secondi e 376 millesimi, battendo di 11 millesimi Andrea Kimi Antonelli. Seconda fila tutta grinta per Max Verstappen con la Red Bull (321 millesimi il suo ritardo dalla pole) e per Charles Leclerc con l'altra SF-26 di Maranello (+0.327). Non va oltre l'interno della terza fila George Russell con l'altra Mercedes (+0.357) che avrà al suo fianco il campione del mondo in carica Lando Norris (+0.364). Oscar Piastri con l'altra McLaren e Isack Hadjar (Red Bull) scatteranno dalla quarta fila, con le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad a chiudere la top ten.