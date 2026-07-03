Ferrari, Vasseur conferma Hamilton: "Con noi anche nel 2027"

Sul proprio futuro, poi, aggiunge: "Io a rischio? No e non ragiono così. Io penso a dare il meglio in questo fine settimana, nei prossimi mesi e anni. Ho contatti quotidiani con John Elkann e con Benedetto Vigna, danno un sostegno enorme e conoscono tutto dell’azienda”. Poi conclude: "Siamo in uno degli sport più competitivi, e siamo nella mischia con Mercedes, Red Bull e McLaren. La cosa più importante è spingere tutti nella stessa direzione, nei momenti buoni e in quelli negativi, reagire da squadra. La fiducia dei vertici è importante per ogni persona dell’azienda che è elemento fondamentale per contribuire alla prestazione. Rispetto all’anno scorso abbiamo 62 punti in più, ma il mio lavoro è chiedere sempre di più".