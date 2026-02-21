TEST A CONFRONTO

Le nuove vetture sono più lente di oltre due secondi e mezzo

In Bahrain nel 2025 il giro più veloce fu di Sainz 1.29.348, Leclerc ha fatto segnare 1.31.992

di Lorenzo Candotti
21 Feb 2026 - 09:20
© Getty Images

© Getty Images

Avete presente il calcio d'estate? Ecco, in Formula 1 i test prestagionali danno quella sensazione lì. Minuti nelle gambe, in questo caso Km nel motore, qualche idea nuova, ma nulla di più. Certamente, quest'anno per forza di cose, qualcosa è cambiato. Il nuovo regolamento ha obbligato le squadre a esporsi e quindi osare, quanto meno mostrando gli assi nella manica, vedi l'ala posteriore della Ferrari

Vetture più lente 

Il cronometro è l'unico che non mente mai. E oggi ci dice che le vetture 2026 sono più lente di oltre 2 secondi e mezzo rispetto a un anno fa. Confrontando i test in Bahrain si scopre che nel 2025, il tempo più veloce fu stampato da Carlos Sainz su Williams: 1.29.348, oggi la firma è di Charles Leclerc: 1.31.992. 

La fine e l'inizio di una nuova era non si possono confrontare. Questa osservazione in parte è corretta, ma il confronto serve a capire che differenza di velocità vedremo in pista. Invece, è molto più utile alla causa paragonare i test del 2021 a quelli del 2026. 
 

Problema di velocità 
Anche nel 2021 c'è stato il cambio di regolamento. E anche in quell'occasione il Circuito di Sakhir è stato teatro dei test prestagionali. 1.30.674, questo il miglior tempo dell'epoca, stampato dalla Red Bull di un Max Verstappen ancora privo di qualsiasi onorificenza. Tra il cronometro 2021 e quello 2026, balla circa un secondo e tre decimi. In Formula 1 è un sacco di tempo, però i tifosi della Ferrari possono ben sperare: la Red Bull, di lì in poi ha vinto 4 mondiali di fila.

A Madrid i lavori per il circuito di Formula 1 sono in ritardo?

1 di 6
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

f1
test
ferrari
max verstappen
test f1
f1 bahrain
test bahrain
leclerc
mercedes

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

Leclerc e la Ferrari non si nascondono più: Norris e Antonelli all'inseguimento della Rossa

Michael Schumacher "non comparirà più in pubblico"

Madrid come Cortina? Il circuito della Formula 1 non c'è ancora

Norris e Verstappen già ai ferri corti, allarme rosso per Hamilton

Leclerc domina l'ultima giornata di test in Bahrain, ottimi segnali dalla Ferrari

 Charles Leclerc

I caschi dei piloti del Mondiale 2026

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea 
11:14
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 21 febbraio 2026
11:11
Insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan, archiviate le accuse a 5 tifosi friulani
Manuel Akanji
11:09
Akanji parla di futuro: "Ci sono molti interrogativi, a volte bisogna essere egoisti"
10:46
Il Napoli dice addio al piccolo Domenico: "Riposa in pace"
10:41
Audi e Cadillac: che fatica la Formula 1!