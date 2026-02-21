Le nuove vetture sono più lente di oltre due secondi e mezzo

Il cronometro è l'unico che non mente mai. E oggi ci dice che le vetture 2026 sono più lente di oltre 2 secondi e mezzo rispetto a un anno fa. Confrontando i test in Bahrain si scopre che nel 2025, il tempo più veloce fu stampato da Carlos Sainz su Williams: 1.29.348, oggi la firma è di Charles Leclerc: 1.31.992.