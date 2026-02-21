Le nuove vetture sono più lente di oltre due secondi e mezzo

A Madrid i lavori per il circuito di Formula 1 sono in ritardo?
In Bahrain nel 2025 il giro più veloce fu di Sainz 1.29.348, Leclerc ha fatto segnare 1.31.992di Lorenzo Candotti
Avete presente il calcio d'estate? Ecco, in Formula 1 i test prestagionali danno quella sensazione lì. Minuti nelle gambe, in questo caso Km nel motore, qualche idea nuova, ma nulla di più. Certamente, quest'anno per forza di cose, qualcosa è cambiato. Il nuovo regolamento ha obbligato le squadre a esporsi e quindi osare, quanto meno mostrando gli assi nella manica, vedi l'ala posteriore della Ferrari.
Vetture più lente
Il cronometro è l'unico che non mente mai. E oggi ci dice che le vetture 2026 sono più lente di oltre 2 secondi e mezzo rispetto a un anno fa. Confrontando i test in Bahrain si scopre che nel 2025, il tempo più veloce fu stampato da Carlos Sainz su Williams: 1.29.348, oggi la firma è di Charles Leclerc: 1.31.992.
La fine e l'inizio di una nuova era non si possono confrontare. Questa osservazione in parte è corretta, ma il confronto serve a capire che differenza di velocità vedremo in pista. Invece, è molto più utile alla causa paragonare i test del 2021 a quelli del 2026.
Problema di velocità
Anche nel 2021 c'è stato il cambio di regolamento. E anche in quell'occasione il Circuito di Sakhir è stato teatro dei test prestagionali. 1.30.674, questo il miglior tempo dell'epoca, stampato dalla Red Bull di un Max Verstappen ancora privo di qualsiasi onorificenza. Tra il cronometro 2021 e quello 2026, balla circa un secondo e tre decimi. In Formula 1 è un sacco di tempo, però i tifosi della Ferrari possono ben sperare: la Red Bull, di lì in poi ha vinto 4 mondiali di fila.
