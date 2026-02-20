F1: Leclerc domina l'ultima giornata di test, ottimi segnali dalla Ferrari
Il monegasco svetta su tutti col tempo di 1.31.992, mostrando solidità sia nel giro secco che nei long run. Problemi per Mercedes
Si sono conclusi quest'oggi i test pre-campionato della F1 in Bahrain e la vincitrice morale è la Ferrari, che chiude col miglior tempo della sei giorni di prove e tantissime indicazioni positive. Charles Leclerc svetta su tutti sia nel giro secco che nei long run, chiudendo in testa col tempo di 1.31.992: distacco ampio sia per Norris (+0.879) che per Verstappen (+1.117). Qualche problema per Mercedes, rimasta ferma nella mattinata con Antonelli.
Una rondine non fa primavera, soprattutto in una nuova era ricca d'incognite, ma Ferrari può sorridere dopo la sei giorni di test in Bahrain, che si sono chiusi con le Rosse protagoniste in ogni settore. L'ultima giornata di prove vede infatti Charles Leclerc accantonare (per ora) l'ala "rotante" che aveva sorpreso tutti ieri, ma anche senza quella soluzione la monoposto di Maranello mostra grande solidità. Nella mattinata il monegasco si dedica ai long run con le gomme medie e hard (ottimo il passo, con temperature elevate e vicine ai 45 gradi sull'asfalto), coprendo un'ottantina di giri e chiudendo davanti a tutti col tempo di 1.33.689, mentre nel pomeriggio si fa sul serio. Mentre scendono in pista anche Norris e Verstappen, Leclerc opta per una dimostrazione di forza e per la caccia al giro veloce. Ferrari guida così a fine giornata con un crono molto interessante, 1.31.992, e un maxi-vantaggio su tutti. Lando Norris, sceso in pista solo due ore per un problema tecnico, è secondo (+0.879) davanti a Max Verstappen (+1.117). Pomeriggio sereno e quarto tempo per George Russell (+1.205), ma la mattinata era stata tutt'altro che semplice per Mercedes: stop dopo un paio d'ore in pista per Kimi Antonelli e problema tecnico da risolvere, con l'italiano che ha chiuso ottavo di giornata (+1.924).
Mostrano una buona crescita le Alpine e le Haas, quinta e sesta con Gasly (+1.429) e Bearman (+1.495), sale di tono anche Audi: Bortoleto è settimo (+1.763). Alle spalle del già menzionato Kimi Antonelli, completano la top-10 Lindblad e Sainz: solidissimo il rookie, che ha completato tre GP sfondando il muro dei 160 giri. Solo 11° Oscar Piastri (+2.360), ma l'australiano e Hadjar (13°) non hanno cercato la prestazione. Mostra ancora qualche difficoltà Cadillac, con Bottas terzultimo (+3.298) e Perez ultimissimo (+8.850). Il vero disastro, però, è Aston Martin. Il primo progetto da team principal di Adrian Newey, infatti, quest'oggi ha effettuato solo sei giri (senza rilevamenti cronometrici) e sostanzialmente ha buttato via una giornata di prove. Il team britannico ha lamentato problemi alle batterie e, inoltre, non aveva abbastanza pezzi di ricambio per completare questa tornata di test. Ci sarà tanto da lavorare, per una realtà che rischia di partire da fanalino di coda (con Cadillac) della stagione...