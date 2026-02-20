F1: Leclerc domina l'ultima giornata di test, ottimi segnali dalla Ferrari

Mostrano una buona crescita le Alpine e le Haas, quinta e sesta con Gasly (+1.429) e Bearman (+1.495), sale di tono anche Audi: Bortoleto è settimo (+1.763). Alle spalle del già menzionato Kimi Antonelli, completano la top-10 Lindblad e Sainz: solidissimo il rookie, che ha completato tre GP sfondando il muro dei 160 giri. Solo 11° Oscar Piastri (+2.360), ma l'australiano e Hadjar (13°) non hanno cercato la prestazione. Mostra ancora qualche difficoltà Cadillac, con Bottas terzultimo (+3.298) e Perez ultimissimo (+8.850). Il vero disastro, però, è Aston Martin. Il primo progetto da team principal di Adrian Newey, infatti, quest'oggi ha effettuato solo sei giri (senza rilevamenti cronometrici) e sostanzialmente ha buttato via una giornata di prove. Il team britannico ha lamentato problemi alle batterie e, inoltre, non aveva abbastanza pezzi di ricambio per completare questa tornata di test. Ci sarà tanto da lavorare, per una realtà che rischia di partire da fanalino di coda (con Cadillac) della stagione...